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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

BA.2 الشبح.. 3 اختلافات بين سلالة كورونا الجديدة وأوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

كشفت دراسة جديدة عن وجود ما لا يقل عن 127 حالة معروفة لـ BA.2 الفرعي، والمعروف باسم البديل "الشبح" سلالة كورونا الجديدة، المنتشرة في نصف الولايات المتحدة والتي يتوقع الخبراء الدوليون أنها أكثر عدوى أوميكرون omicron.

ووفقًا لتقرير حديث لشبكة CNBC، حلت سلالة BA.2 محل متغير أوميكرون omicron باعتباره البديل السائد ، حيث أبلغت وزارة الصحة عن أكثر من 50000 إصابة جديدة بـ  كورونا COVID-19 يوم الجمعة الماضي، ومن المحتمل أن تكون ثانوية في الغالب إلى BA.2.

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قال الخبراء، إن المتغير BA.2 يحتوي على خمس طفرات فريدة موجودة على جزء خاص من بروتين السنبلة المعروف بارتباطه بقابلية أعلى للانتقال، والتي يلاحظ معهد Statens Serum Institute الدنماركي أنها معدية 1.5 مرة مثل كورونا وأوميكرون omicron.

هناك اختلافات أكبر في الطفرات بين BA.1 و BA.2 مقارنة بالاختلافات بين "السلالة البرية" الأصلية ومتغير ألفا، الذي كان له أول طفرة رئيسية تنتشر في جميع أنحاء العالم.

أشارت الوكالة الإخبارية إلى أن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أشارت إلى أن BA.2 تتمتع بميزة نمو "كبيرة" على أوميكرون omicron في إنجلترا .

قالت الدكتورة سوزان هوبكن، كبيرة المستشارين الطبيين لهيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة ( UKHSA ): "نحن نعلم الآن أن BA.2 لديها معدل نمو متزايد، وهو ما يمكن رؤيته في جميع المناطق في إنجلترا" . 

أشارت الوكالة إلى عدم وجود بيانات عن شدتها مقارنة بالأوميكرون، لكن التقييم الأولي أظهر عدم وجود فرق في فعالية اللقاح ضد العدوى العرضية بين المتغيرين.

اوميكرون متغير أوميكرون BA 2 سلالة كورونا عدوى أوميكرون متغير ألفا

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