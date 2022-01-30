سعيد شيمي يروي حكاية مصور سينما بجناح الهالة بمعرض الكتاب

يشارك المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، بإصدار جديد تحت عنوان "حكاية مصور سينما" في الدورة الـ 53 لمعرض الكتاب ضمن إصدارات دار الهالة للنشر والتوزيع بصالة 1 جناح B33.

ويوثق سعيد شيمي ، في كتابه محطات من سيرته الفنية الحافلة بالفائدة والجمال، في عالم الصورة والفن السينمائي، ويستعرض الكثير من الكواليس المهنية والإنسانية، وتلك الصعوبات التي صنعت نجوميته، وصنعت نجاحات الأعمال التي أشرف على تصويرها.

كما يتناول مقومات نجاح العمل السينمائي المتعددة ، من بينها "جمال النص، وقدرات الممثل، وذكاء المخرج"، مؤكدا أن تلك المفردات جميعها ستكون ناقصة في غياب صور احترافية تتلقى النص وتصنع اللحظة الفارقة في اللقطة.

جدير بالذكر أن سعيد شيمي، هو أول مصور مصري يقوم بالتصوير تحت الماء، مثل أفلام جحيم تحت الماء و جزيرة الشيطان والطريق إلي إيلات، كما أبدع في نشر الوعي والثقافة السينمائية عبر سلسلة من الكتب التي تعلم التصوير فضلا عن ورش تعلم مبادئ التصوير.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية".

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.