عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش بعد فوز منتخب مصر على المغرب: هدفنا الوصول للنهائي

كيروش
كيروش

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على فوز الفراعنة أمام المغرب اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ونجح محمد صلاح في قيادة منتخب مصر للفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف والتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي الأمم الإفريقية.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن أفضل مجاملة أهديها للاعبين هي أن أشكرهم، فهم يريدون الاستمرار في البطولة ويرغبون في الوصول إلى النهائي".

وواصل: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".

txt

محمد بركات: كيروش مدرب كبير واللاعبون قدموا مستوى رائع

txt

بعد هدفه بشباك بونو.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع المنتخب


وعندما سٌئل عن تسجيل محمد صلاح لهدف وصانعته لآخر أجاب مدرب مصر: "لسنا فريق اللاعب الواحد وأرفض هذا الوصف، لأن الفريق يلعب بشكل جماعي والجميع يريد الفوز، نلعب معًا، نعاني معا، نصنع الفرص معا ونسجل معًا".

وأردف: "اليوم صلاح كان رائعًا ولكن هذا ما هو متوقع من أفضل لاعب، لكن هناك عملا جماعيا، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، سواء خارج الملعب أو داخله، وهذا ما يطور الأداء".

وقال: "هذا ما أتوقعه من هذا الفريق رغم كل الإصابات التي نعاني منها والتي تواجهنا، هناك عقبات كثيرة للغاية ولكن لدينا لاعبين بدلاء قادرين على اللعب ويمكننا الفوز بالبطولة بهم".

وأضاف: "لدي لاعبين رائعين للغاية، نستحق الفوز اليوم لأننا سيطرنا على المباراة بعد التأخر في النتيجة".

وتابع: "أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون يعمل بطريقة رائعة مع فريقه في البطولة الحالية.. وأعرفه من البرتغال لأنه من موطني".

مصر منتخب مصر المغرب محمد صلاح أمم أفريقيا كاس امم افريقيا

ترشيحاتنا

لتحسين جودة الحياة باليمن.. السعودية توقع اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة

بالاسماء| إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

وزير الرياضة بعد الفوز على المغرب:محمد صلاح أكد أن المنتخب جاهز للكاميرون

تبدأ من 188 ألف جنيه .. شيري اريزو 5 موديل 2022 |صور

تراجع اليورو 29 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر بختام التعاملات

محكمة فرنسية تؤيد غرامة قياسية على جوجل قدرها 112 مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

بهدف وأسيست.. محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب

الأهلي يستعيد محمد عبدالمنعم من فيوتشر

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف النهائي

مشادات بين لاعبي منتخب مصر والمغرب والحكم يتدخل

بعد الفوز على المغرب.. أحمد موسى: كيروش مدرب عظيم

محمد صلاح يواسي حكيمي ولاعبي المغرب بعد الخسارة..وبي بي سي تبرز موقفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

حسين فهمى : جمعية الفيلم من أهم المهرجانات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ