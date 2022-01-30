بعد هدفه بشباك بونو.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع المنتخب

عادل محمد صلاح قائد منتخب مصر أهداف محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق وذلك بعد هدفه في شباك المغرب في كأس أمم إفريقيا 2021 .

وسجل صلاح هدفه السادس في تاريخ مشاركاته في البطولة الإفريقية ليعادل رقم محمد أبو تريكه الذي احرز نفس عدد الأهداف بعد مشاركته في 11 مباراة وسجل الأهداف خلال نسختي 2006 و2008.

وبذلك تخطي محمد صلاح كل من الخماسي حسني عبد ربه وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد ناجي جدو ومحمد دياب العطار.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تكون مباراة مصر و الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي.