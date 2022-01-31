اشترى ريك هندريك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركات هندريك، أول سيارة شيفروليه كورفيت Z06 2023 في مزاد باريت جاكسون بمبلغ كبير يقدر بـ 3.6 مليون دولار داخل هذا المزاد العلني، وتعتبر سيارة كورفيت واحدة من أغلى السيارات الي تم بيعها، برغم أن شيفروليه كورفيت L88 كوبيه موديل 1967 تتفوق عليها، والتي تم بيعها مقابل 3.85 مليون دولار في عام 2014.

تباع في مزاد علني .. شاهد أول سيارة من شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023

تباع في مزاد علني .. شاهد أول سيارة من شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023



والجدير بالذكر أنها لم تكن السيارة الاولى التي اشترها هندريك، بل اشتري أول سيارة كورفيت ستينغراي بمحرك وسطي في 2020 مقابل 3 مليون دولار، و أن عائدات البيع ستحصل عليها منظمة Operation Homefront وهي منظمة وطنية غير ربحية تدعم إعالة الأسر العسكرية لتقف على قدميها.



وصرح الرئيس التنفيذي للمنظمة بأن عائدات السيارة ستساعد الأسر في التغلب على مصاعب الحياة وحمايتهم من الفقر والمعأناة من المشاكل التي تصيبهم بسبب الديون، بينما تحمل سيارة كورفيت Z06 رقم مميز للغاية وهو 001، وتتميز بمقاعد خاصة من الجلد المزخرف بلونين، ومقعد من جلد الغزال، وعجلة قيادة من نفس الخامة ايضا، وبعض شعارات الذكرى السنوية السبعين.

تباع في مزاد علني .. شاهد أول سيارة من شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023



وتتمتع السيارة بمجموعة فريدة من الجنوط ذات الحواف الحمراء صاحبة المظهر الرياضي الانيق، وأغطية المركز بشعار الذكرى السبعين، وأقراص المكابح الحمراء يمكن متابعتها خلف تلك الاضلاع ذات التصميم الهندسي، بالاضافة إلى دعامات بالمصد الخلفي، وغطاء صندوق الأمتعة، وسقف مكشوف باطلالة رياضية.



وتعتمد السيارة كورفيت Z06 2023 الجديدة، على في محرك ثماني الاسطوانات LT6 V8 سعة 5500 سي سي/ مع أعمدة كامات علوية مزدوجة وعمود مرفقي مسطح، ومن خلال تلك القدرات تستطيع السيارة أن تنتج قوة قدرها 670 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 623 نيوتن/متر.