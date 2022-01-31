حورية فرغلي : بشتري كلاب عشان أحس أني محبوبة

أجابت الفنانة حورية فرغلي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن مشاعرها بعد استرجاعها لحاستي الشم والتذوق لاول مرة منذ خمس سنوات بعد سلسلة من العمليات الجراحية التي بلغت 17 عملية جراحية قائلة : “ أول حاجة عملتها بعد ماشلت البلاستر بكيت وشكرت ربنا على النعمة”.



وعن أول ما استطاعت تمييز رائحته بعد فك البلاستر "فجرت فرغلي مفاجاة قائلة : " كنت في الكريدور الفندق الذي أنزل به وأول حاجة شميتها كانت " الحشيش " في ردهات الفندق في الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت رائحة قوية وكنت مخضوضة وسألتت شقيقي فيه ريحة حشيش ؟! أضافت مازحة " أول حاجة ياربي أشمها " حشيش “وبدأت أشتري البرفانات لاني حباها مش عشان شكل الازازة حلو”.

تابعت في لقاء خلال برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ONأقائلة : حياتي مش سهلة والناس فاكرة حياتي بمبمبي من وأنا صغيرة وأنا وحيدة وعايشة لوحدي وبشتري كلاب عشان أحس أني محبوبة”.