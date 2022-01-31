عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد رينجر رابتور الجديدة.. بتصميم جديد مستمد من صور التجسس | صور

فورد رينجر رابتور
فورد رينجر رابتور الجديدة

نشرت شركة فورد الامريكية إعلاناً تشويقياً لسيارة فورد Ranger Raptor من خلال إعلان تشويقي غامض لرمز الاستجابة السريعة خلال الكشف القياسي عن السيارة، بينما ينتظر الجمهور الكشف النهائي قريباً. 

استندت الصور غير الرسمية إلى اللقطات التجسسية الأخيرة الملتقطة بواسطة موقع KOLESA.RU للسيارة اثناء اختبارها، والتي قد تكون دقيقة أو لا تكون كذلك، والتصاميم هنا تتبع روح التصميم القادمة لفورد رينجر. 

يأتي طراز DRLs بمصابيح على شكل حرف C وزوايا مربعة ورسومات إضاءة خلفية غير وإنحرافات وحيدة متوقعة بناءً على الطراز السابق هي تصميم المصد الأمامي وشعار FORD النصي على الشبكة الأمامية، حيث تبشر نسب المصد ومبيت مصباح الضباب بالخير في هذا العرض غير الرسمي.

في الخلف توجد أيضاً علامة نصية مماثلة تجلس فوق جزء معتم ومن المثير للاهتمام أن المصد الخلفي لا يحتوي على لوحة التدرج الموجودة في Ranger العادية وهي ميزة مفقودة أيضًا في النموذج الأولي المرقط على الطرق التايلاندية.

أهم التفاصيل التي يجب معرفتها حول Ranger Raptor القادمة ستكون إعداد مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، والتي يمكن لمحرك البنزين V6 مع اثنين من التوربينات من العام الماضي، مع محرك توربو ديزل V6 مرشح محتمل للأسواق الأخرى.

كما سستوفر بطارز اكثر قوة يُزعم أن شركة فورد تعمل على سيارة رينجر رابتور آر التي تعمل بمحرك V8 فإننا لا نحبس أنفاسنا لهذا الشيء حيث لم يتم تأكيد ذلك في هذه المرحلة.

وربما يكون السؤال الأكبر هو: هل سيكون Ranger Raptor متاحاً في السوق الأمريكية؟ علينا أن ننتظر ونرى.

فورد Ranger Raptor DRLs Ford مصباح

موضوعات متعلقة

شاهد هونج تشي E-HS9 الكهربائية ذات الدفع الرباعي كأفخم SUV صينية

محمود حماد: قرارات حماية المستهلك ستعمل على تقليل ظاهرة الأوفر برايس

بقوة 241 حصان.. فولكس فاجن جولف GTI موديل 2022

ترشيحاتنا

أول تعليق من الولايات المتحدة على الهجوم الحوثي ضد الإمارات

طاهر أبو زيد يشيد بموسيماني : أحدث طفرة مع الأهلي وحقق إنجازات اكثر من جوزيه

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على دمشق

في الثانية من عمره.. الطفل البطل ينقذ عائلته من حريق مدمر

مبيعات الإسكندرية لتداول الحاويات النصفية ترتفع إلى 1.11 مليار جنيه

بعد موافقة الشيوخ.. 3 مواد تجعل استقالة العامل مقبولة وفقا للقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ