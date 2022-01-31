فورد رينجر رابتور الجديدة.. بتصميم جديد مستمد من صور التجسس | صور

نشرت شركة فورد الامريكية إعلاناً تشويقياً لسيارة فورد Ranger Raptor من خلال إعلان تشويقي غامض لرمز الاستجابة السريعة خلال الكشف القياسي عن السيارة، بينما ينتظر الجمهور الكشف النهائي قريباً.

استندت الصور غير الرسمية إلى اللقطات التجسسية الأخيرة الملتقطة بواسطة موقع KOLESA.RU للسيارة اثناء اختبارها، والتي قد تكون دقيقة أو لا تكون كذلك، والتصاميم هنا تتبع روح التصميم القادمة لفورد رينجر.

يأتي طراز DRLs بمصابيح على شكل حرف C وزوايا مربعة ورسومات إضاءة خلفية غير وإنحرافات وحيدة متوقعة بناءً على الطراز السابق هي تصميم المصد الأمامي وشعار FORD النصي على الشبكة الأمامية، حيث تبشر نسب المصد ومبيت مصباح الضباب بالخير في هذا العرض غير الرسمي.

في الخلف توجد أيضاً علامة نصية مماثلة تجلس فوق جزء معتم ومن المثير للاهتمام أن المصد الخلفي لا يحتوي على لوحة التدرج الموجودة في Ranger العادية وهي ميزة مفقودة أيضًا في النموذج الأولي المرقط على الطرق التايلاندية.

أهم التفاصيل التي يجب معرفتها حول Ranger Raptor القادمة ستكون إعداد مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، والتي يمكن لمحرك البنزين V6 مع اثنين من التوربينات من العام الماضي، مع محرك توربو ديزل V6 مرشح محتمل للأسواق الأخرى.

كما سستوفر بطارز اكثر قوة يُزعم أن شركة فورد تعمل على سيارة رينجر رابتور آر التي تعمل بمحرك V8 فإننا لا نحبس أنفاسنا لهذا الشيء حيث لم يتم تأكيد ذلك في هذه المرحلة.

وربما يكون السؤال الأكبر هو: هل سيكون Ranger Raptor متاحاً في السوق الأمريكية؟ علينا أن ننتظر ونرى.