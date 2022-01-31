خليفة "كادجار".. الصور الأولية لـ "رينو أسترال" 2022 بدون تمويهات

رينو تستبدل "كادجار" بـ "أسترال" الكروس أوفر

نشر موقع Kolesa.ru صورا أولية لخليفة "رينو كادجار" التي أعلنت العلامة التجارية الفرنسية عن توقف إنتاجها بشكل نهائي، وأن خليفتها ستحمل اسم "رينو أسترال" وستكون بنفس حجم كادجار ومن فئة الكروس أوفر.

وظهرت قبل ذلك لقطات تجسسيسة أولية للنموذج البديل وهي تحت التمويهات المختلفة، لكن الموقع المتخصص في السيارات نشر صورا واضحة لرينو أسترال المدمجة زاعما أن نسبة الشبه بين هذه الصور الجرافيك وبين الحقيقة تزيد عن 90%.

رينو أسترال

وتبدو رينو أسترال من خلال الصور الجديدة مألوفة إلى حد كبير وذلك لأنها تبنى على نفس المنصة المعيارية لسيارة رينو ميجان E tech الكهربائية وستكون تقريبا بنفس المقصورة الداخلية، وشاشة ترفيه ومعلومات ضخمة مقاس 24.3 بوصة.

كما تأتي السيارة متضمنة خرائط جوجل وبها محرك بحث جوجل بالإضافة إلى ميزة اتصال أندرويد أوتو وآبل كار بلاي. سيتم توزيع 30 لترًا من حجم الأمتعة عبر حجرات تخزين مختلفة حول المقصورة.

وتخطط رينو لإطلاق "أسترال" لتكون أرخص وتقليدية أكثر من طراز ميجان إي-تيك إلكتريك.

وعلى الرغم من التشابه في نسب العرض والطول والارتفاع لكن استرال ستكون متاحة بعدة إصدارات مختلفة من مجموعة نقل الحركة، منها الهجين ومنها بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين، على غرار نيسان قاشقاي الجديدة ، من غير المتوقع طرح نسخة تعمل بالديزل، بدلا من ذلك ستتوفر خيارات من المحركات الكهربائية بالكامل.

من المتوقع أن تعلن رينو رسميا عن "أسترال 2022" خلال الأسابيع المقبلة مع طرحها بالأسواق في الربيع المقبل بالقارة الأوروبية أولا.