بعد الإعفاءات الضريبية.. صناعة الأدوية: لن يتم أي زيادة في أسعار الأدوية

أشاد الدكتور كمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بقرار وزارة المالية بإعفاءات ضريبية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء على المواطنين في قطاع الأدوية.



أضاف كمال الليثي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن نظرة حقيقة من الدولة تستحق كل الشكر والتقدير، وطالبنا سابقا بهذه الإعفاءات وتمت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع الدكتور كمال الليثي رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، أن تصب تماما في مصلحة المريض وفي صالح اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أنه بهذا القرار سيتوفر بعض الأدوية بأسعار اقتصادية ولن تزيد أسعار الأدوية.



وأكمل الدكتور كمال الليثي رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، أن لن يتم أي زيادة في أسعار الأدوية بهذه الإعفاءات، لافتا إلى أن هذه القرارات في غاية الأيجابية.

يأتى هذا فى وقت أكد فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، الذى صدر أمس الأحد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.