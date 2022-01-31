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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سيدات يحاربن مرض السرطان بالمشغولات اليدوية في معرض الكتاب.. فيديو

صدى البلد

في مبادرة هي الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عرضت مجموعة سيدات مشغولات يدوية من صنع مريضات سرطان، مؤكدات أن العلاج النفسي أهم بكثير من العلاج الكيميائي، وأن أهم شيء في العلاج هو الراحة النفسية حتى نسيطر على المرض اللعين.

وقالت هبة محمود المشرفة على الفكرة ومدربة السيدات على الشغل اليدوي، إنها تهتم بعلاج السيدات عن طريق العلاج النفسي لتحدي المرض والشعور بالحياة مرة أخرى.

وأكدت سامية محمد إحدى محاربات مرض السرطان،أنها تقوم بعمل شنط و ميداليات ومشغولات يدوية عن طريق الخرز بجميع أشكاله وألوانه، وبأقل التكاليف، مشيرة إلى أنها لأول مرة تشارك في معرض الكتاب، وأنها سعيدة بهذه المشاركة.

واختتمت أسماء علي محاربة لمرض السرطان، أنها تقوم بإعادة تدوير الأخشاب والبلاستيك، وتقوم بعمل عرائس خشب وألعاب للأطفال.

معرض القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب المرض اللعين العلاج النفسي العلاج الكيميائي الشغل اليدوي

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