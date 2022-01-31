ألمانيا .. اعتقال مشتبه بهم في قتل شرطيين بالرصاص

أعلنت ألمانيا القبض على اثنين من المشتبه بهم، في قتل عنصرين من الشرطة الألمانية بالرصاص أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، حسب وكالة “فرانس برس”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن غرب ألمانيا، وفاة شرطيين بعد تفتشي مروري، وأنه لم تتضح بعد خلفيات الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل، كانا في دورية روتينية على الطريق.

وقالت السلطات في ألمانيا إن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على إحدى الطرق في مدينة أولمت حوالي الساعة 4.20 صباحا.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الشرطيين (24 و29 عاما) تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي قبل أن يفارقا الحياة، وعندما وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات.

وأوضحت الشرطة الألمانية أنه يجري البحث على قدم وساق عن الجناة الفارين، وتم رفع أدلة من مسرح الجريمة.

وتم إغلاق الطريق الذي وقعت فيه الجريمة بالكامل. وطلبت الشرطة من السكان عدم استقبال أي عابرين، موضحة أن واحدا على الأقل من المشتبه بهم مسلح.

كما طلبت الشرطة في ألمانيا من السكان الإبلاغ عن أي شيء مثير للشبهة.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن الشرطة رصدت المشتبه به في الماضي بعد تسببه في حادث والهروب من موقعه.

من جانبها، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن بالغ صدمتها إزاء مقتل الشرطيين، وقالت "بصرف النظر عن طبيعة الدافع وراء الجريمة: هذه الجريمة تذكرنا بالإعدام، وتبين أن أفراد الشرطة يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل أمننا.. قلبي مع أسر الضحايا وأصدقائهم وزملائهم.. سنفعل كل ما في وسعنا للقبض على الجناة".