عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا .. اعتقال مشتبه بهم في قتل شرطيين بالرصاص

ألمانيا.. اعتقال
ألمانيا.. اعتقال مشتبه بهم في قتل شرطيين بالرصاص

أعلنت ألمانيا القبض على اثنين من المشتبه بهم، في قتل عنصرين من الشرطة الألمانية بالرصاص أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، حسب وكالة “فرانس برس”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت شرطة مدينة كايزرسلاوترن غرب ألمانيا، وفاة شرطيين بعد تفتشي مروري، وأنه لم تتضح بعد خلفيات الواقعة، مشيرة إلى أن الشرطيين التابعين لوحدة تفتيش منطقة كوزل، كانا في دورية روتينية على الطريق.

وقالت السلطات في ألمانيا إن الشرطيين لقيا حتفهما بطلقات مميتة على إحدى الطرق في مدينة أولمت حوالي الساعة 4.20 صباحا.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الشرطيين (24 و29 عاما) تمكنا من إرسال رسالة عبر جهاز لاسلكي قبل أن يفارقا الحياة، وعندما وصلت التعزيزات إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات.

قتيل وجرحى.. العاصفة نادية تضرب ألمانيا بقوة

مصرع طفل وامرأة.. عاصفة مالك تضرب ألمانيا.. فيديو

وأوضحت الشرطة الألمانية أنه يجري البحث على قدم وساق عن الجناة الفارين، وتم رفع أدلة من مسرح الجريمة.

وتم إغلاق الطريق الذي وقعت فيه الجريمة بالكامل. وطلبت الشرطة من السكان عدم استقبال أي عابرين، موضحة أن واحدا على الأقل من المشتبه بهم مسلح.

كما طلبت الشرطة في ألمانيا من السكان الإبلاغ عن أي شيء مثير للشبهة.

بينما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن الشرطة رصدت المشتبه به في الماضي بعد تسببه في حادث والهروب من موقعه.

من جانبها، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن بالغ صدمتها إزاء مقتل الشرطيين، وقالت "بصرف النظر عن طبيعة الدافع وراء الجريمة: هذه الجريمة تذكرنا بالإعدام، وتبين أن أفراد الشرطة يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل أمننا.. قلبي مع أسر الضحايا وأصدقائهم وزملائهم.. سنفعل كل ما في وسعنا للقبض على الجناة".

المانيا الشرطة الألمانية اطلاق نار المانيا مدينة كايزرسلاوترن الداخلية الالمانية

موضوعات متعلقة

نادية ومالك يضربان ألمانيا والدنمارك.. ويخلفان فيضانات وأضرار كبيرة.. فيديو

مصرع طفل وامرأة.. عاصفة مالك تضرب ألمانيا.. فيديو

ترشيحاتنا

التموين تنفي إطلاق منظومة جديدة لصرف الخبز المدعم

بالأرقام.. تعرف على ما قدمته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي| تفاصيل

موعد عزاء اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

محلل مالي: الانضمام لمؤشر جي بي مورجان يعكس ثقة المستثمرين في اقتصادنا

تطور جديد في واقعة انتحار الطالبة هايدي.. الجيران وراء تسريب صورها "فيديو"

بعد تسببها في جرائم قتل.. باكستان تتجه لمنع لعبة PUBG

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

التموين تصدر تعديلات جديدة على منظومة صرف الخبز للمواطنين.. مستند

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج مواطن

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيش البتاو أجود أنواع الخبز الفرعوني .. اكتشف سر قدرته على علاج الأمراض| نوستالجيا

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي "آمون -22" .. صور

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

فيديو

تامر عاشور يطرح أغنية تملى من ألبوم تيجى نتراهن .. فيديو

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

ليلة مرعبة بالحي الأثري.. حقيقة احتراق شقة الشيخ الشعراوي في الحسين.. فيديو

والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ