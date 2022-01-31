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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رصد أول حالتي إصابة بـ متحور كورونا الخفي في الوطن العربي.. تفاصيل

صدى البلد

رصدت أول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد المعروف بـ"المتحور الخفي"  في الأردن والوطن العربي.

وحسب "خبرني" الأردني، أعلن مختبر "بيولاب" الطبي بالأردن، عن رصد أول حالتين مؤكدتين في الأردن والوطن العربي للمتحور الفرعي من "أوميكرون" "BA.2" والذي يعرف بـ "المتحور الخفي".

وكشف رئيس مشروع رصد سلالات فيروس كورونا في مختبر "بيولاب"، عيسى أبو دية، عن أن الحالتين المكتشفتين للسلالة "الخفية" تم الاشتباه بهما بعد إجراء فحوصات PCR تكميلية متخصصة على عينات إيجابية تم جمعها من مسافرين قادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي، وبعدها تم تأكيد الاشتباه بأنها من نوع BA.2 عن طريق إجراء فحص التسلسل الوراثي، والذي ساعد على فك الشيفرة الوراثية للفيروس بالكامل وتحليل كافة الطفرات التي يحتويها.

وأوضح أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من الخارج، أحدها من الهند والآخر من الفلبين، مشيرا إلى أن هنالك ما يقارب 28 ألف حالة مؤكدة من سلالة "أوميكرون" الفرعية عالميا، سجلت في دول متعددة كان من أولها دولة الهند.

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وتابع أن الفريق البحثي لمختبر "بيولاب" الطبي، عمل وفي زمن قياسي على تحميل الشيفرات الوراثية لحالتي السلالة الجديدة "BA.2" إلى المنصة العالمية "GISAID" لغرض مشاركتها مع المختصين في سائر أنحاء العالم، لتكون أولى الشيفرات الوراثية للسلالة الفرعية "الخفية" من متحور "أوميكرون"، تنشر من الأردن، والعالم العربي، مؤكدا بأن فريق رصد السلالات في مختبر "بيولاب" وضع "المتحور الخفي" تحت المجهر، للتمكن من عزل أي حالات جديدة تأتي من الخارج أو تكتشف محليا ولفهم أعمق لخصائصه من ناحية سرعة الانتقال وشدة الأعراض مقارنة بمتحور "أوميكرون" الأصلي الذي انبثق عنه.

وأكد الدكتور عميد عبد النور المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر "بيولاب" الطبي، على الدور الهام للفريق البحثي لمشروع رصد السلالات، الذي أثبت على مدار الجائحة أنه قادر على الاكتشاف المبكر لمتحورات فيروس كورونا، وفك شيفراتها الوراثية وتحليل بياناتها ونشرها على المنصة العالمية بسرعة وكفاءة توازي الكثير من دول العالم المتقدمة.

وأضاف أن مختبر "بيولاب" سيستمر في التعاون مع الجهات المختلفة لتوسيع هذه القاعدة من البيانات من أجل المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس في الفترة القادمة.

المتحور الخفي الوطن العربي الأردن كورونا اوميكرون

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