هل للبوتكس مضاعفات ؟.. استشاري تجميل توضح

قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن البوتكس يستخدم فى حل العديد من مشاكل المتعلقة بالجلد كما يستخدم ايضا فى علاج الابتسامة اللثوية التى يعانى منها البعض اثناء عملية الضحك ويعانى بعض الاشخاص من تضخم حجم اللثة ما يجعلة يخفي ابتسامته اثناء الضحك.



وأضافت في تصريحات صحفية، أنه يستخدم ايضا البوتكس فى حقن الوجة من منطقة الرقبة لمساعدة على شد الوجهة والجلد مرة أخرى للحصول على إطلالة شبابية نضره ولا تعتمد عملية شد الوجه على اى عمر وانما تعمتد على الحالة الصحية للجلد.



وتابعت الدكتورة داليا شهاب أستاذ وإستشارى الأمراض الجلدية وحقن البوتكس والفيلر وشد الجلد بالخيوط، أنه يوجد ايضاً خاصية الميزو بوتكس وهي عبارة عن حقن الوجة كامل بكميات قليلة بمادة البوتكس للمساعدة على تقليل المسام الموجودة فى الوجة والحصول على اطلالة مميزة نضرة للجلد، ويستخدم البوتكس ايضاً فى عمليةة رفع الحواجب والجفن العلوي التى يطلق عليها البعض الجبهة او منطقة الكشرة.

وأكدت الدكتورة داليا شهاب أنه لا داعى للقلق بعد حقن البوتكس ويعتقد كثير ان بعد زوال مدة مفعول البوتكس تعود التجاعيد مرة اخري للجلد ولكن هذا المعلومة غير صحيحة وعلى العكس تماما، وان البوتكس يعمل على ارتخاء العضلة لمدة كبيرة تصل الى 6 أشهر ما يجعل الجلد مرتاح خلال هذة المدة بدون اى تجاعيد ومع ضعف العضلة يبقي الوجة على حالته كما فى السابق أثناء البوتكس.

وأشارت الدكتورة داليا شهاب، إلى أنه يتم حقن البوتكس من خلال حقن نقاط معينة فى العظلات التى تساعد فى ارتخاء العضلة المراد حقنها ويتم الحصول على افضل نتيجة بعد الحقن بثلاث ايام الى أسبوعين.