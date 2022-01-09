شروط وضوابط عند إجراء عملية الفيلر تحت العين

الفيلرمن أبرز الخطوات التجميلية التي تلجأ إليها الفتيات في الأونة الأخيرة، لتجميل منطقة أسفل العين، ولكن قبل القدوم على إجراءها يجب الخضوع لعدة شروط واحتياطات.

وتقول الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن ظهور العديد من الوسائل والتقنيات في عالم التجميل ساهم في حل الكثير من المشكلات للرجال والنساء، خصوصا مع التقدم الطبي وظهور الفيلر بجميع أنواعه سواء الفيلر للهالات السوداء أو فيلر الشعر أو فيلر الوجه، وكلها عوامل أنهت معاناة الكثير من الأشخاص.

واعتبرت الدكتورة داليا شهاب، حقن الفيلر تحت العين من الخطوات والطرق أو الوسائل التجميلية في علاج وحل مشكلات علامات تقدم العمر من دون وجود تدخل جراحي حيث تؤدي هذه التقنية إلى استعادة الجلد وشبابه ونضارته وامتلائه الطبيعي مثل الماضي أو أول مرة.

وأكدت إستشارى الأمراض الجلدية وتجميل الجلد، أن الفيلر هو عبارة عن تقنية أو وسيلة تجميلية تساعد في إعادة الشباب للبشرة مرة أخرى من خلال حقن مادة مالئة تحت الجلد بواسطة إبر رفيعة جدا، حيث بدون أي تدخلات جراحية أو تعرض الجلد لمشرط أطباء التجميل أو المتخصصين مثل باقي العمليات الطبيعية أو التقليدية الأخرى.

وأضافت الدكتورة داليا شهاب، أن حقن الفيلر تحت العين تتكون من مجموعة من المكونات الطبيعية كالكولاجين والسيليكون وحمض الهيالورونيك، إذ تحتوي هذه الحقنة على مواد آمنة لا تسبب أي أضرار أو سلبيات على الجلد، كما أنها لا تستغرق عملية حقن الفيلر تحت العين أكثر من 5 - 20 دقيقة وهي غير مؤلمة على الإطلاق.

وأشارت لدكتورة داليا شهاب، إلى أن حقن الفيلر تحت العين يتم في حالات وجود التجاويف والخطوط الدقيقة في تلك المنطقة عن طريق الحقن تحت عظمة محجر العين تماما، حيث أن الفيلر يأخذ وقتا قليلا لتبدأ مكوناته في العمل وتظهر نتائجه بعد أيام قليلة حيث يرجع ظهور النتيجة المثالية على طبيعة جسم الشخص نفسه ومدى قابليته للتجاوب مع الفيلر، كما أن البعض يخضع لعملية حقن فيلر العين مرة واحدة ولا يحتاج للخضوع للحقن ثانية، في حين يخضع غيره لأكثر من مرة.

وأكدت الدكتورة داليا شهاب، أن إجراء عملية الفيلر تحت العين يتطلب شروط وضوابط، لأن هناك أشخاص يجب أن تتوافر فيهم تلك الشروط، موضحة أن من يعانون مشاكل تجميلية فقط دون مشاكل طبيةٍ في نظرهم وأعينهم هم أفضل المرشحين بالطبع، وأيضا الشخص الذي لا يعاني من الحساسية للمواد التي سيتم حقنها تحت عينيه واستخدامها كفيلر للعلاج، بجانب الأشخاص الذين يتمتعون بجلد خال من أي نوع من أنواع المرض أو العدوى أو الالتهاب، فضلا عن الأشخاص الذين لا يعانون من سيولة الدم أو أي مشاكل مع الحقن.