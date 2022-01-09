عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شروط وضوابط عند إجراء عملية الفيلر تحت العين

فيلر العين
فيلر العين

الفيلرمن أبرز الخطوات التجميلية التي تلجأ إليها الفتيات في الأونة الأخيرة، لتجميل منطقة أسفل العين، ولكن قبل القدوم على إجراءها يجب الخضوع لعدة شروط واحتياطات.

وتقول الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن ظهور العديد من الوسائل والتقنيات في عالم التجميل ساهم في حل الكثير من المشكلات للرجال والنساء، خصوصا مع التقدم الطبي وظهور الفيلر بجميع أنواعه سواء الفيلر للهالات السوداء أو فيلر الشعر أو فيلر الوجه، وكلها عوامل أنهت معاناة الكثير من الأشخاص.

txt

أخصائي تجميل يكشف عن مزايا كبيرة لـ" الفيلر".. فيديو

txt

بعد إنكار الفنانات عمليات التجميل.. هل تغني الرياضة وشرب الماء عن الفيلر والبوتكس؟

واعتبرت الدكتورة داليا شهاب، حقن الفيلر تحت العين من الخطوات والطرق أو الوسائل التجميلية في علاج وحل مشكلات علامات تقدم العمر من دون وجود تدخل جراحي حيث تؤدي هذه التقنية إلى استعادة الجلد وشبابه ونضارته وامتلائه الطبيعي مثل الماضي أو أول مرة.

وأكدت إستشارى الأمراض الجلدية وتجميل الجلد، أن الفيلر هو عبارة عن تقنية أو وسيلة تجميلية تساعد في إعادة الشباب للبشرة مرة أخرى من خلال حقن مادة مالئة تحت الجلد بواسطة إبر رفيعة جدا، حيث بدون أي تدخلات جراحية أو تعرض الجلد لمشرط أطباء التجميل أو المتخصصين مثل باقي العمليات الطبيعية أو التقليدية الأخرى.

وأضافت الدكتورة داليا شهاب، أن حقن الفيلر تحت العين تتكون من مجموعة من المكونات الطبيعية كالكولاجين والسيليكون وحمض الهيالورونيك، إذ تحتوي هذه الحقنة على مواد آمنة لا تسبب أي أضرار أو سلبيات على الجلد، كما أنها لا تستغرق عملية حقن الفيلر تحت العين أكثر من 5 - 20 دقيقة وهي غير مؤلمة على الإطلاق.

وأشارت لدكتورة داليا شهاب، إلى أن حقن الفيلر تحت العين يتم في حالات وجود التجاويف والخطوط الدقيقة في تلك المنطقة عن طريق الحقن تحت عظمة محجر العين تماما، حيث أن الفيلر يأخذ وقتا قليلا لتبدأ مكوناته في العمل وتظهر نتائجه بعد أيام قليلة حيث يرجع ظهور النتيجة المثالية على طبيعة جسم الشخص نفسه ومدى قابليته للتجاوب مع الفيلر، كما أن البعض يخضع لعملية حقن فيلر العين مرة واحدة ولا يحتاج للخضوع للحقن ثانية، في حين يخضع غيره لأكثر من مرة.

وأكدت الدكتورة داليا شهاب، أن إجراء عملية الفيلر تحت العين يتطلب شروط وضوابط، لأن هناك أشخاص يجب أن تتوافر فيهم تلك الشروط، موضحة أن من يعانون مشاكل تجميلية فقط دون مشاكل طبيةٍ في نظرهم وأعينهم هم أفضل المرشحين بالطبع، وأيضا الشخص الذي لا يعاني من الحساسية للمواد التي سيتم حقنها تحت عينيه واستخدامها كفيلر للعلاج، بجانب الأشخاص الذين يتمتعون بجلد خال من أي نوع من أنواع المرض أو العدوى أو الالتهاب، فضلا عن الأشخاص الذين لا يعانون من سيولة الدم أو أي مشاكل مع الحقن.

الفيلر عملية الفيلر فيلر الشعر فيلر الوجه داليا شهاب

موضوعات متعلقة

تنبيه مهم .. فيروس كورونا يصيب العين بهذه الطريقة

بعد إنكار الفنانات عمليات التجميل.. هل تغني الرياضة وشرب الماء عن الفيلر والبوتكس؟

ترشيحاتنا

خطة الهيئة لتأمين منتدى الشباب.. الدفع بـ 50 سيارة إسعاف و80 آخرين للطوارئ

"السياحة": تسجيل دير بالأقصر وحمامات حلوان وزاوية بالسلوم ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

"مواجهة التحديات البيئية والمناخية" أحد محاور منتدى شباب العالم.. تعرف على دورهم فيه

بالقانون .. عقوبات صارمة لجرائم الاتجار بالبشر.. تفاصيل

قرارات عاجلة من رئيس كازاخستان بعد الاحتجاجات العنيفة

إحباط محاولة تهريب3638 طلقة رشاش و357 دوشكا من ليبيا إلى السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ