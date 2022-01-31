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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير باكستان يبحث مع المحرصاوي تعزيز التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الباكستانية..تفاصيل

صدى البلد

استقبل رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، اليوم الإثنين، سفير دولة باكستان في القاهرة، ساجد بلال.

وقالت سفارة باكستان في القاهرة، إن السفير ساجد بلال التقى رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوى بمكتبه بجامعة الأزهر اليوم.

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وتناول اللقاء سبل تدعيم علاقات التعاون بين جامعة الأزهر والجامعات الباكستانية.

ويوم الجمعة، توجه سفير دولة باكستان، ساجد بلال، بزيارة رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، حيث تبادلا وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين باكستان والبرلمان العربي.

سفير باكستان جامعة الأزهر ساجد بلال محمد حسين المحرصاوي

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