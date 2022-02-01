أخبار التعليم| خطوات التقديم للجامعات الخاصة والأهلية بالمرحلة الثالثة من التنسيق.. القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



ننشر رابط تسجيل المؤتمر الـ18 لتعليم الكبار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي".



اداب عين شمس تواصل امتحانات الترم الأول لطلاب الدراسات العليا وسط اجراءات احترازية مكثفة

تواصل كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) والتى بدأت الأربعاء الموافق ٥ يناير ٢٠٢٢وتستمر حتى الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢.



القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

نشهد اليوم ظاهرة فلكية جديدة حين يصل القمر لمرحلة المحاق وسيكون القمر الجديد (محاق فبراير) فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.



لراغبي التقديم بالمرحلة الثالثة من التنسيق.. خطوات التقديم للجامعات الخاصة والأهلية

يترقب الطلاب فتح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والذي سينطلق يوم السبت المقبل 5 فبراير المقبل.

الامتحان الشفوى للقبول بقسم المكتبات والوثائق لطلاب الدبلومات دراسات عليا باداب القاهرة … اليوم

اعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، موعد امتحان القبول الشفوى قسم المكتبات و الوثائق وتقنية المعلومات للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .