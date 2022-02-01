عيد ميلاد شهيرة | قصة حبها مع محمود ياسين وتدخل أحمد زكي

يوافق اليوم الثلاثاء 1 فبراير، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شهيرة، التي تحتفل ببلوغ عامها الـ73، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الشرقية عام 1949.

قصة حب شهيرة ومحمود ياسين

تعتبر شهيرة صاحبة أحد أشهر قصص الحب في الوسط الفني، والتي تفجرت العواطف بينها وبين زوجها الفنان الراحل محمود ياسين- من أول نظرة ولقاء، فأصاب سهم «كوبيد» قلب العاشقين فكُللت العلاقة بالزواج سريعًا.

وعلى الرغم من تميز فترة السبعينيات بالرومانسية الطاغية التي انعكست على الكثير من الفنانين؛ فشهد الوسط الفني أكثر من قصة حب بين نجوم الفن في هذه الحقبة، إلا أن «شهيرة ومحمود ياسين» كانا عاشقان مميزان، فما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان أحمد زكي كان شاهدًا على قصة حبهما، بل ساهم في جمع العاشقين وتكليل علاقتهما بالزواج.

ولدت قصة «شهيرة ومحمود ياسين» داخل أروقة المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعدما لاحظ أحمد زكي تكرار اللقاءات بين الثنائي، واشتعال الحب بينهما، تحدث مع «ياسين» وطالبه بوضع حد للعلاقة، باعتباره كان بمثابة أخًا لـ «شهيرة» ابنة بلده، الزقازيق.

ولم يتردد «ياسين» وتقدم على الفور لخطبة «شهيرة»، وتكللت علاقتهما بالزواج سريعًا، بعد فترة خطوبة قصيرة استمرت 9 أشهر فقط، وأثمرت هذه الزيجة عن إنجاب ابنتهما الفنانة رانيا وابنهما الكاتب والفنان عمرو.