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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة تاريخية.. انطلاق التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس الإيدز

الإيدز
الإيدز

في خطوة تاريخية، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها أعطت الجرعات الأولى من لقاح تجريبي لفيروس نقص المناعة "الإيدز" كجزء من تجربة سريرية ستدرس سلامة وفعالية اللقاح.

 

وفي بيان الأسبوع الماضي، قالت موديرنا إن الجرعات الأولى من لقاح فيروس نقص المناعة البشرية تم إعطاؤها كجزء من تجربة إكلينيكية تسمى IAVI G002. يقوم لقاحها بتوصيل مستضدات خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الجسم على أمل أن يؤدي إلى استجابة مناعية.

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وتم تطوير اللقاح بواسطة ويليام شييف، الأستاذ في Scripps Research والمدير التنفيذي لتصميم اللقاح فيAVI's Neutralising Antibody Center، وزملاؤه.

 

وأجرى شيف تجربة سريرية منفصلة أظهرت أن لقاح فيروس نقص المناعة البشرية يسبب الاستجابة المناعية المرغوبة في 97 بالمائة من المتلقين.

 

ولن تختبر التجربة السريرية الجديدة الاستجابة المناعية المرغوبة للقاح فيروس نقص المناعة البشرية فحسب، بل ستختبر أيضًا قدرة النسخة المعززة باستخدام تقنية mRNA من شركة موديرنا، والتي أثبتت نجاحها في لقاح فيروس كورونا الخاص بالشركة.

 

وتجري التجربة السريرية في أربعة مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة، وعيادة الأمل في مركز إيموري للقاحات في أتلانتا، ومركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل، ومركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو.
 

لقاح فيروس كورونا جامعة جورج واشنطن فيروس نقص المناعة التجارب السريرية شركة موديرنا

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