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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع بمحافظة القاهرة

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ ، وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة؛  على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على المدارس.


ووافق المجلس على اطلاق اسم الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب على مدرسة المعادي الثانوية العسكرية بنين بالمعادي، كما تم إطلاق اسم الشهيد العقيد رامي هلال على مدرسة رسمي لغات متميزة بالتجمع التابعة للقاهرة الجديدة.

 

كما تم إطلاق اسم امين شرطة مصطفى ياسين على مدرسة مصر الحرة بكورنيش حلوان التابعة لحي المعصرة، وكذلك اطلاق اسم الشهيد العميد عمرو عبد المنعم على مدرسة الحسينية الثانوية بنين بحي الوايلي.  

 

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد نقيب طيار محمد يوسف على عطفة الليمون بالدرب الأحمر في حي وسط القاهرة؛ كما وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور حسانين أبو زيد على مدرسة زهور مايو بنطاق حي مايو.

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كما وافق المجلس على إلغاء تخصيص قطعة أرض بمساحة 1340 مترا بالقطعة 8 بالهضبة الوسطى بالمقطم لخدمات عامة لحين استغلالها بالشكل الأمثل.

 

كما وافق المجلس على الغاء خط التنظيم للشارع الموازى لشارع عمر المختار  المار بقطعة ارض مقام عليها مصنع باحدى شركات القطاع العام بحي المطرية.

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