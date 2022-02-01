البحوث الفلكية تُعلن موعد رؤية هلال شهر رجب |فيديو

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، عن عدد من الاقترانات التي ستحدث خلال شهر فبراير .

وقال جاد القاضي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح " والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز" ، إن رؤية هلال شهر رجب سيتم الإعلان عنها مساء اليوم ، متابعًا أننا سنشهد عدد من الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير ومنها ، اقتران هلال شهر رجب مع المشتري من بعد غروب الشمس إلى غروب القمر غدًا في تمام الساعة السابعة .



وأضاف " القاضي " ، أنه في يوم 13 فبراير سيقترن القمر مع أحد نجوم برج الجوزاء من بداية الليل حتى الفجر، وفي يوم 14 فبراير سيقترن القمر مع خلية النحل وهو أحد الحشود النجمية الخاصة ببرج السرطان، و16 فبراير سيكون بدر شهر رجب ، وفي أيام 27 و28 ستكون هناك سلسلة من الاقترانات .



وأشار إلى أنه على هامش فعاليات معرض الكتاب يشارك المعهد القومي للبحوث الفلكية بجناح في المعرض ، وفي بعض الأيام وخصوصًا الخميس والجمعة ، يتم توفير تلسكوبات لرؤية سطح الشمس ويوفر الجناح كتيبات تحتوي على معلومات هامة تخص مجالات الفلك .







وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7.46 صباح السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت يوم الثلاثـاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ الموافق 1/2/2022م (يوم الرؤية).





ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 – 19 دقيقة).



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة).



وبذلك تكون غــرة شهـــر رجـــــب 1443هـ فلكيـــاً يوم الأربعــــاء 2/2/2022م.

