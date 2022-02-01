بعد سنوات من الركود.. زيادة 3 أضعاف في مبيعات السيارات الكهربائية بأستراليا

تضاعفت مبيعات المركبات الكهربائية 3 مرات خلال السنة الماضية، بعد أن كانت في حالة من الركود لسنوات طويلة وأقل من مبيعات السيارات التقليدية بفارق كبير، وذلك بفضل كل الحوافز التي قدمتها الحكومة الأسترالية لتعزيز قطاع السيارات المكهربة.

وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، سجلت أستراليا أرقام مبيعات السيارات الكهربائية 20665 خلال عام 2021 ، بزيادة كبيرة عن رقم الـ 6900 مركبة التي بيعت خلال عام 2020 بأكمله، مما يعني أن السيارات الكهربائية بفئاتها المختلفة وتشمل الهايبرد والهايبرد بلج إن بجانب الكهربائية بالكامل تشكل الآن 1.95٪ من سوق السيارات الجديدة.

احتلت تسلا موقع الريادة كالعادة، حيث أصبحت تسلا موديل 3 هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في أستراليا بلا منافس، وباعت 12094 سيارة العام الماضي، وهو ما يمثل 58.5٪ من جميع السيارات الكهربائية المباعة وبذلك تحتل تسلا الأسواق الكهربائية حتى خارج نطاق بلد المنشأ، تبعتها MG ZS بـ 1،388 سيارة و ميتسوبيشي أوتلاندر بـ 592.

في السنوات السابقة لعام 2021 كانت تسلا ترفض رفضا تاما الإفصاح عن نسب مبيعاتها حسب البلدان والمناطق المختلفة وكانت تكتفي بإصدار المبيعات الإجمالية والتي تشمل نسب مبيعاتها في جميع بلاد العالم، لكن بعد إبرام أستراليا صفقة مع مجلس السيارات الكهربائية والشركة الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية أصبحت الأرقام المحددة متاحة لأول مرة، سلمت تسلا 936172 سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

في الماضي، كانت تضطر هيئة الصناعة التي تراقب وتشرف على قطاع السيارات بأستراليا إلى إجراء تقديرات جزافية عن أرقام المبيعات، ولكن بعد الاتفاق الأخير مع تسلا أصبح من السهل التعرف بالتحديد على أرقام مبيعات تسلا في الأسواق الأسترالية.

قال الرئيس التنفيذي لمجلس السيارات الكهربائية بأستراليا، بهياد جعفري ، إن أرقام المبيعات تمثل علامة فارقة في السوق الأسترالي الذي ظل لسنوات عديدة متأخرا جدا عن باقي الأسواق في نسب مبيعات السيارات الكهربائية بسبب الإشارات المختلطة من الحكومة، حيث أنها لم تكن واضحة من موقف السيارات المكهربة ولم تكن تدعمها.

أضاف "جعفري": "ظللنا في المجلس لسنوات نريد للسيارات الكهربائية أن تأخذ نسبة 1٪ من إجمالي المبيعات في قطاع السيارات، لذا بانتقالنا لنسبة 2.39 % تعتبر نقلة كبيرة بالنسبة لنا".