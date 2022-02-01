المشدد 6 سنوات لـ عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بالعجوزة

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية رقم 3697 لسنة ٢٠٢١ جنايات العجوزة والمقيدة برقم 3084 لسنة ٢٠٢١ كلي شمال الجيزة، للمحكمة الجنائية، والمتهم فيها عادل “أ. ج. ج”، عاطل، لأنه بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز العجوزة تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، وبتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.