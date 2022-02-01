الحكومة الأمريكية تحقق مع مايكروسوفت بعد استحواذها على مالكة Call of Duty

تجرى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تحقيقا حول استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة Activision Blizzard المطورة لعدد من الألعاب الشهيرة عالميا ومنها Call of Duty كول أوف ديوتي، وما إذا كان هناك شبهة احتكار يمكنها أن تؤثر على المنافسة العادلة في الأسواق.

وبحسب مجلة فوربس فإن لجنة التجارة الفيدرالية إلى جانب لجنة أخرى مشكلة من وزارة العدل يفحصون شروط الصفقة التى تمت بين مايكروسوفت و شركة Activision والمقدرة ب 68.7 مليار دولار.





وترأس لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، والمعروفة بموافقها المناهضة لسلوك الشركات الكبرى، حيث كانت قد رفعت دعوى قضائية لإيقاف صفقة استحواذ شركة Nvidia على شركة Arm المصممة للرقائق وأشباه الموصلات، وكذلك صفقة أخرى لشراء شركة كبرى لتصنيع الطائرات.

وتعد خان واحدة من أكبر المناهضين لقضايا احتكار الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، حيث كانت قد دعت إلى سياسات أكثر صرامة لتنظيم عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون، بعد ترأسها للجنة التجارة الفيدرالية العام الماضي ، حيث طلبت أمازون وفيسبوك استبعاد خان من تحقيقات مكافحة الاحتكار ضدهما ، بسبب التعليقات التي أدلت بها حول الشركات في وقت سابق.



وكان الرئيس التنفيذى ل Microsoft Gaming ، والمسئول عن ألعاب الفيديو في شركة مايكروسوفت قد قال في وقت سابق، إن شركته تريد الاحتفاظ بإصدارات لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي على أحهزة بلاي ستيشن المملوكة لشركة سونى، إلا أنه ليس من المؤكد في الوقت الحالي إذا كانت اللعبة ستظل كما هى على أجهزة بلاي ستيشن فعلا وعلى أجهزة الكمبيوتر أم أن مايكروسوفت ستستحوذ عليها.



ومع استحواذ شركة مايكروسوفت على عملاقة ألعاب الفيديو Activision Blizzard تصبح مايكروسوفت ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم من حيث الإيرادات، بعد شركات Tencent وسوني ، حيث كانت قد حققت إيرادات في مجال الألعاب فقط بقيمة 143 مليار دولار في عام 2020 ، ومنذ هذا الوقت تسعى الشركة لاعتلاء قمة شركات الألعاب العالمية.



وتعتبر صفقة استحواذ مايكروسوفت على شركة Activision Blizzard هي أكبر صفقة من نوعها في تاريخ عالم ألعاب الفيديو.

