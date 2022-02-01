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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التنمية البشرية بجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية بلغة الجسد 6 فبراير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كليات جامعة حلوان، لإطلاق العديد من الورش والدورات التدريبية ضمن الأنشطة الطلابية لإجازة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلي إطلاق الجامعة عدة معسكرات بنشاط الجوالة بجانب مسابقات رياضية.

وأعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، خلال إجازة نصف العام، عن تنظيم دورتي “صناعة الكاريزما ولغة الجسد"وذلك بدءا من يوم الأحد 6 فبراير، حتى الخميس 17 فبراير 2022م، بمدرج ٨ أ بالحرم الجامعي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر عبد المنعم، مدير الإدارة.

وتتضمن محاور الدورة فيما يخص الكاريزما، مفهومها ونشأتها وتطورها وأهميتها وأنواعها، والفرق بين كاريزما القائد والزعيم والنجم والمدير، وكيفية صناعة الشخصية الكاريزمية، وعلاقة الكاريزما بلغة الجسد، والكاريزما التراكمية والثقة بالنفس، وعلاقة الكاريزما بالثقة بالنفس، والكاريزما الموقفية، والكاريزما الفطرية والمكتسبة، وخصائص الشخصية الكاريزمية، وقياس الشخصية الكاريزمية، وبناء الكاريزما، والكاريزما الإعلامية، وأسرار الكاريزما، وحرية الإعلام بين كاريزما الإعلامى وسحر التقنيات، وتأثير الكاريزما الإعلامية فى الجمهور.

‎وفيما يخص لغة الجسد، تتضمن تعريف لغة الجسد والاتصال الفعال، ومفهومها وأهميتها، والنشأة والتطور، وثقافة لغة الجسد وفوائدها واستخداماتها، ونماذج وتطبيقات في لغة الجسد، والإيماءات الجسدية والإشارات وتطبيقات وأسئلة، والمسافات بين الأشخاص في المواقف المختلفة، ومحاذير المسافات، والمصافحة والابتسامة ولغة العيون، وأنواعها وقراءة الآخرين أثناء المقابلة، ولغة الجسد والإعلام وتأثيرها على الإعلاميين والسياسيين والجمهور، وورشة عمل وتطبيقات عملية.

الدورات التدريبية جامعة حلوان التنمية البشرية الانشطة الطلابية الانشطة الطلاب

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