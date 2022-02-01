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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل صوم أول رجب سنة عن النبي ؟ .. دار الإفتاء تجيب

حكم صيام أول يوم
حكم صيام أول يوم من رجب

حكم صيام أول يوم من رجب.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قال السائل: هل صوم أول رجب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

حكم صيام أول يوم من رجب

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجب من الأشهر الحٌرم، وتكلم عن فضل شهر رجب وأنه يٌستجاب في أول ليلة منه الدعاء".

واستطرد أمين الفتوى: "ليس هناك أمر مباشر بالصيام فى أول يوم، وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في المٌستحب "صم من الحرم واترك"، أى أن صيام أول يوم من رجب هناك نصوص عامة يدخل فيها هذا اليوم وليس هناك نصاً بخصوصه، فمثلاً لو صادف أول يوم رجب يوم الخميس وهو يوم يٌستحب فيه الصيام كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

هل صحيح أن الدعاء فى أول يوم من رجب مجاب؟

وتلقى الدكتور عويضة عثمان - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية -سؤالاً خلال البث المباشر اليوم لصفحة الدار على فيسبوك يقول: "هل صحيح أن الدعاء فى أول يوم من رجب مجاب؟.

وأجاب أمين الفتوى قائلاً: الدعاء مقبول بإذن الله تعالى في كل وقت، فعلينا أن نحسن الظن بالله دائما، وندعو الله ونرجوه ونطلب منه بالقبول وقضاء الحوائج ورفع الكربات، ولكن لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنُة المطهرة ما يثبت هذا المعنى، قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}.. [غافر : 60].

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فلا تظلموا فيهن أنفسكم

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تحذير شديد من الله في شهر رجب، وذلك بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء المصرية استطلعها لهلال شهر رجب لعام 1443هـ، وأن غداً الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل.

وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: “خد بالك شهر رجب هو أول حرم أي الذنب دبل والعقوبة مركبة، القرآن اللي بيقول:” فلا تظلموا فيهن أنفسكم".

وتابع:" لما تتخانق مع واحد فيقولك أنت مش أدي، القرآن قالك كده متظلمش فيهن نفسك، وعكيت الدنيا في شهر رجب تشتم وتغتاب، الأمم كلها هتبقى يوم القيامة داخلين في عبادة الأوثان واحنا داخلين بالسوشيال ميديا".

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