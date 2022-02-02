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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم

الذهب
الذهب

يستعرض موقع " صدى البلد " سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم  ، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم الأكثر انتشارا 793 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 906 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 680 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 529 جنيها للجرام.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم


وسجل سعر أوقية الذهب نحو  28,185 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,344 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 906,286 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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