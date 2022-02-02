قبل عرضها.. أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل أبو العروسة 3

تصدر مسلسل أبو العروسة 3 تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة الخامسة التي ضمت العديد من الأحداث، وذلك بعدما أصبح أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية في الوطن العربي واجتذب أعداد كبيرة من المشاهدين.

وخلال الساعات الماضية طرحت منصة watch itخامس حلقات الجزء الثالت من مسلسل أبو العروسة، وذلك قبل عرضه على شاشة dmc بيوم واحد فقط.

الحلقة 5 أبو العروسة 3

وحملت أحداث الحلقة الخامسة من الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة العديد من الأحداث ومنها ومنها صلح زينه " ولاء الشريف " وزوجها ، كما قام عبد الحميد " سيد رجب " بالخضوع الي رغبة زوجته لتركيب الكاميرات بعد تسلل اللص كما اكتشف ان ابنه الصغير علي علاقه حب بزميلته في المدرسة.

أبو العروسة مسلسل تلفزيونى تدور أحداثه فى إطار اجتماعيؤ حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى .

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة فى جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور .

مسلسل أبو العروسة 3

وكان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية عن بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ، وسط فرحة من جمهوره ، ولكن هناك عدد من التغيرات التى سوف تطرأ على الجزء الجديد ، لعل أولها انضمام فنانين جدد على رأسهم وفاء صادق ، كما تم الاستقرار على مؤلف العمل هانى كمال ليتولى مسؤولية إخراجه بعد أن تعاون مع الشركة المنتجة فى مسلسل ولاد ناس رمضان الماضى كمؤلف ومخرج . ، كما أن أحداث هذا الجزء سوف تدور فى إطار 45 حلقة فقط .

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل أبو العروسة 3 على نفس القناة التى عرض عليها الجزئين السابقين وهى مجموعة قنوات dmcوالتى كانت داعمة الى المشروع من البداية ، ويعرض فى 8 مساءاً على dmc العامة و 11 مساءاً على قناة dmc دراما .