أحمد الفيشاوي يشارك متابعيه صورا أثناء أدائه التمارين الرياضية

شارك الفنان احمد الفيشاوى متابعيه مجموعة صور له من أثناء أداء التمرينات الرياضية، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر الفيشاوي وهو يؤدى تمرينات شاقة، مما نال إعجاب متابعيه.

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.