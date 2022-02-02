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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

معرض الكتاب يحتفل بمئوية بطرس غالي.. صور

احتفال مئوية بطرس
احتفال مئوية بطرس غالي في معرض الكتاب

احتفل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 53، بمئوية الدكتور بطرس غالي، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب في ندوة خاصة بحضور كل من أحمد ناجي قمحة، والدكتورة انتصار محمد، والدكتور جمال شقرة.

وقالت الدكتورة انتصار محمد، إن الدكتور بطرس غالي اهتم بالشأن الأفريقي، وهو أحد أبرز الوجوه السياسية، خلال فترة تواليه منصب الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي شهدت تحديات كبيرة علي الساحة العالمية مثل إنهيار الإتحاد السوفيتي، وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية.

وتابعت أنه نجح بطرس غالي في تطوير الاليات والقضايا الأفريقية: مثل صراعات الصومال، وله العديد من اللمسات الخاصة في كافة القضايا، وهو رمز من الرموز المتميزة للعب الدور في السياسة الدبلوماسية والفكرية في مصر.

وتحدث الدكتور جمال شقرة عن تحدي بطرس غالي للعديد من التحديات، وهو رمز وبطل في التاريخ، والتحدي سمة من سمات الشخصية المصرية، ومنها التحدي سواء علي مستوي الدولة أو الفني، وبطرس غالي يمثل سمات الشخصية والتحدي.

وأضاف جمال شقرة، أنه عمل بطرس غالي في ظروف سياسية متوترة، وكان بطرس غالي يعترف بأنه يعمل كمسيحي في بلاد مسلمين، وأن أسرته متهمة بالخيانة، وكان هذا بالنسبة له تحديًا كبيرًا.

كما اعترف بطرس غالي بزواجه من يهودية، وكانت هذه عقدة لدي بطرس غالي، وكان يعترف بكل هذه العقد ببساطة، وعاش بطرس غالي وتكيف خلال زمن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأكمل جمال شقرة أن بطرس غالي كان قادرًا علي التكيف في التعايش داخل مصر، رغم وجود تعارضات كبيرة معه، مثل زواجه من يهودية والتي كان لها أقارب من إسرائيل، وكونه منسوب لعائلة خائنة.

وعقب أن بطرس غالي عُرف بالذكاء الشديد، وهو من طرح فكرة الولايات المتحدة العربية، ولم يهتم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كونه مسيحي أو متزوج من يهودية، ولكنه أعترض علي أقارب زوجته من الدرجة الثانية وكونهم من دولة إسرائيل.

وتابع جمال شقرة أن الدكتور بطرس غالي تم تكريمه من قبل العديد من الجهات، وحصل علي شهادات تكريمية من جميع دول العالم، ولديه مؤلفات عديدة مشهورة ويعشقها العديد من محبي الدكتور بطرس غالي.

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