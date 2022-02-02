عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: إدارة بايدن تجري مباحثات مع مصر وعدد من الدول لتأمين إمدادات الغاز

الغاز المسال
الغاز المسال

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت مباحثات مع عدد من الدول بينها مصر، لتأمين إمدادات الغاز في حالة اندلاع الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتواصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، مع العديد من مستوردي الغاز الطبيعي الرئيسيين في اسيا وإفريقيا، بما في ذلك الصين، بشأن إرسال الغاز إلى أوروبا في حالة اندلاع صراع حول أوكرانيا.

txt

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

txt

سمير فرج: مخزون الغاز المصري هو البديل الثاني المحتمل لتوفير غاز لأوروبا

وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجريت مباحثات مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين بشأن تأمين الإمدادات.

تحاول الولايات المتحدة التأكد من أن أوروبا لا تنقصها الطاقة في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أنه يخطط له.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض أجرى مباحثات أيضا مع منتجي الغاز لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم زيادة الإنتاج في حالات الطوارئ. وقالوا إن من بينهم قطر ونيجيريا ومصر وليبيا.

وعلى عكس النفط، فإن سوق الغاز العالمي لديه طاقة احتياطية قليلة ولم يقل أي منتج إنه يمكنه ضخ المزيد في وقت قصير.

 

 

الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين الغاز الطبيعى الولايات المتحدة مصر ليبيا روسيا قطر

موضوعات متعلقة

مسئول أمريكي:إرسال قوات إلى بولندا وألمانيا ورومانيا بسبب التوترات بين روسيا وأوكرانيا

الإمارات تعلن بدء منح لقاح فايزر للأطفال من سن 5 سنوات

الهند تسجل 1192 حالة وفاة بسبب كورونا في 24 ساعة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

تفاصيل لقاء الرئيس الأمريكي وأمير قطر بالبيت الأبيض

روسيا ترد خطيا على مقترح أمريكي لخفض التصعيد بأوكرانيا

الرئيس الأمريكي يصنف قطر حليفا رئيسيا خارج الناتو

الصحف الإماراتية.. هجوم حوثي جديد على الامارات.. مأساة سورية بسبب الطقس.. متحور جديد لكورونا

ترشيحاتنا

مع اقتراب غزو أوكرانيا.. اجتماع طارئ بين بوتين والرئيس الصيني في بكين

بالتواريخ.. أبرز الظواهر الفلكية خلال شهر فبراير

محطة طاقة شمسية جديدة هدية مصر لأوغندا في عيد الاستقلال

موسيماني: سعيد بالمشاركة في مونديال الأندية ونتطلع للإنجازات رغم الصعوبات والغيابات

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

نشرة المنوعات|كارثة بسبب مروحة سقف.. جريمة هزت لبنان.. مفاجأة للأمير أندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

الفراخ البيضاء بـ33 جنيها والبانيه 70.. آخر أسعار الدواجن في الأسواق ..فيديو

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

مش ضرب بس.. حقيقة تعرض ندى الكامل للتعنيف الزوجي من طليقها أحمد الفيشاوي

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى.. ونجله: والدي صحته تعبت

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

بعد أزمة فيلم أصحاب ولا أعز .. كيف دافعت شهيرة عن منى زكي “فيديو”

بعد سنواتٍ من الإلتزام.. فنانات خلعن الحجاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ