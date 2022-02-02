بلومبرج: إدارة بايدن تجري مباحثات مع مصر وعدد من الدول لتأمين إمدادات الغاز

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت مباحثات مع عدد من الدول بينها مصر، لتأمين إمدادات الغاز في حالة اندلاع الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتواصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، مع العديد من مستوردي الغاز الطبيعي الرئيسيين في اسيا وإفريقيا، بما في ذلك الصين، بشأن إرسال الغاز إلى أوروبا في حالة اندلاع صراع حول أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجريت مباحثات مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين بشأن تأمين الإمدادات.

تحاول الولايات المتحدة التأكد من أن أوروبا لا تنقصها الطاقة في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا أنه يخطط له.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض أجرى مباحثات أيضا مع منتجي الغاز لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم زيادة الإنتاج في حالات الطوارئ. وقالوا إن من بينهم قطر ونيجيريا ومصر وليبيا.

وعلى عكس النفط، فإن سوق الغاز العالمي لديه طاقة احتياطية قليلة ولم يقل أي منتج إنه يمكنه ضخ المزيد في وقت قصير.