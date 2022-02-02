عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

واشنطن تسمح بتصدير
واشنطن تسمح بتصدير الغاز المصري إلى لبنان

قال مصدر دبلوماسي إنه من المتوقع أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية، إذنا كتابيا لمصر، خلال الأيام القادمة، بالموافقة على إرسال الغاز المصري إلى لبنان عن طريق سوريا.

وأضاف المصدر أن مصر سعت للحصول على تعهد كتابي من واشنطن بأنها لن تخضع لعقوبات بموجب “قانون قيصر” ، الذي فرض عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وسعت مصر في الأشهر الأخيرة إلى مساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية المستمرة من خلال تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا و الأردن.

لبنان.. القبض على مدّعي النبوة نشأت منذر بتهمة الإساءة إلى مصر

بسبب الأزمة الاقتصادية.. لبنان يدرس إغلاق سفاراته بعدد من الدول

وفي وقت سابق، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن "الشركات تعمل على إصلاح خط الغاز العربي في العطل الفني الموجود في شمال لبنان، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية فبراير، ونأمل في الانتهاء من إجراءات تصدير الغاز للأشقاء في لبنان في أقرب وقت".

وأشار إلى أن الأمور خلت من كافة العقبات والمسألة مسألة وقت، مضيفا: "تم الاتفاق على كافة البنود مع كافة الأطراف والمرحلة المتبقية الآن هي مرحلة الأوراق".

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أعلن أن الولايات المتحدة تدعم نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يفرضها قانون قيصر.

لبنان الغاز المصري لبنان تصدير الغاز المصري خط الغاز العربي سوريا قانون قيصر

موضوعات متعلقة

لبنان.. القبض على مدّعي النبوة نشأت منذر بتهمة الإساءة إلى مصر

الغاز المصري إلى لبنان.. وزير البترول يكشف كافة التفاصيل وموعد الضخ

ترشيحاتنا

بقيادة ماني.. منتخب السنغال يسعى اليوم لحجز بطاقة نهائي الكان على حساب بوركينا فاسو

فريق جاكوار للسباقات ينفذ أسرع لفة في تحدي الليلة الثانية بسباق الدرعية

حكم صيام شهر رجب كاملا .. وما هي حقيقة أنه شهر الله؟

تركيا تنفذ ضربات جوية ضد مسلحين أكراد في سوريا والعراق

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

كاف يعلن رسمياً عقوبات مباراة مصر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ