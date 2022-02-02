لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

قال مصدر دبلوماسي إنه من المتوقع أن تمنح الولايات المتحدة الأمريكية، إذنا كتابيا لمصر، خلال الأيام القادمة، بالموافقة على إرسال الغاز المصري إلى لبنان عن طريق سوريا.

وأضاف المصدر أن مصر سعت للحصول على تعهد كتابي من واشنطن بأنها لن تخضع لعقوبات بموجب “قانون قيصر” ، الذي فرض عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وسعت مصر في الأشهر الأخيرة إلى مساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية المستمرة من خلال تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا و الأردن.

وفي وقت سابق، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن "الشركات تعمل على إصلاح خط الغاز العربي في العطل الفني الموجود في شمال لبنان، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية فبراير، ونأمل في الانتهاء من إجراءات تصدير الغاز للأشقاء في لبنان في أقرب وقت".

وأشار إلى أن الأمور خلت من كافة العقبات والمسألة مسألة وقت، مضيفا: "تم الاتفاق على كافة البنود مع كافة الأطراف والمرحلة المتبقية الآن هي مرحلة الأوراق".

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أعلن أن الولايات المتحدة تدعم نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يفرضها قانون قيصر.