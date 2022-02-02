محطة طاقة شمسية جديدة هدية مصر لأوغندا في عيد الاستقلال

سلمت مصر مؤخرًا محطة للطاقة الشمسية إلى أوغندا في إطار جهود التعاون بين البلدين.

وذكر موقع "مونيتور" الأمريكي أنه خلال الاحتفالات بعيد استقلال أوغندا في 25 يناير، قام السفير المصري لدى أوغندا أشرف سويلم بتسليم محطة بوسيا للطاقة الشمسية إلى الجانب الأوغندي.

ويعتبر المشروع المصري في أوغندا من أبرز إنجازات الحكومة الأوغندية في عام 2021.

ومن جانبه، قال السفير المصري خلال الحفل إن المشروع يولد 4 ميجاواط كهرباء ليعد إضافة مهمة للمشروعات المصرية في أوغندا، وسيتم ربطه بـ شبكة الكهرباء الوطنية بحيث تستفيد المناطق الأخرى من الطاقة التي تولدها المحطة.

وأضاف أن المشروع استمرار لمشاريع التنمية المصرية المنفذة في أوغندا والقارة الأفريقية بهدف دفع عجلة التنمية في المجالات الحيوية.

شددت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأوغندية روث سينتامو في تغريدة على تويتر على أهمية قطاع الطاقة في خطط البلاد من أجل مستقبل أفضل للمواطنين ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.