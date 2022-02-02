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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محطة طاقة شمسية جديدة هدية مصر لأوغندا في عيد الاستقلال

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

سلمت مصر مؤخرًا محطة للطاقة الشمسية إلى أوغندا في إطار جهود التعاون بين البلدين.

وذكر موقع "مونيتور" الأمريكي أنه خلال الاحتفالات بعيد استقلال أوغندا في 25 يناير، قام السفير المصري لدى أوغندا أشرف سويلم بتسليم محطة بوسيا للطاقة الشمسية إلى الجانب الأوغندي.

ويعتبر المشروع المصري في أوغندا من أبرز إنجازات الحكومة الأوغندية في عام 2021.

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ومن جانبه، قال السفير المصري خلال الحفل إن المشروع يولد 4 ميجاواط كهرباء  ليعد إضافة مهمة للمشروعات المصرية في أوغندا، وسيتم ربطه بـ شبكة الكهرباء الوطنية بحيث تستفيد المناطق الأخرى من الطاقة التي تولدها المحطة.

وأضاف أن المشروع استمرار لمشاريع التنمية المصرية المنفذة في أوغندا والقارة الأفريقية بهدف دفع عجلة التنمية في المجالات الحيوية.

شددت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأوغندية روث سينتامو في تغريدة على تويتر على أهمية قطاع الطاقة في خطط البلاد من أجل مستقبل أفضل للمواطنين ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

القارة الافريقية شبكة الكهرباء الثروة المعدنية عيد استقلال أوغندا محطة بوسيا للطاقة الشمسية

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