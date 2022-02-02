سر بكاء باسل خياط مع أنس بوحش

أثار الفنان السورى باسل خياط حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته الجريئة التي كشف عنها في برنامج ABtalks للإعلامي أنس بوخش.

وانهار باسل خياط من البكاء بعد أن تحدث عن والده قائلا: أن فترة وفاة والدى هي الأصعب في حياتى وأن وفاته كانت منذ فترة قصيرة ولم أستطع حضور جنازته بسبب الظروف الخاصة بكورونا.

وأضاف باسل الخياط: أن السبب الرئيسي في أن يكون القلق جزءا من شخصيتي هو الحرب في سوريا فكان بالنسبة لى شعور صعب للغاية لأني كنت وحيدا ومسئول على عائلة وطفل وكان أمرا صعبا.

وأوضح باسل الخياط : أن أكثر شئ تأثرت به في طفولتي هي عندما دفعني والدى للمشاركة في الكشاف 88 بسوريا وهو مكان يعلم المواهب الشابة الموسيقى والعزف وكنت أعزف بها وأرى أن هذا المكان كون وأثر. بشكل كبير في شخصيتي.

وأشار باسل الخياط : أن أصعب اللحظات التي مررت بها في مرحلة الطفولة كانت اصابتي بمرض الروماتيزم الذي تسبب لي في آلام شديدة ولم أستطع الوقوف على قدمي لمدة شهرين إضافة إلى حالة الانكسار والحسرة على نفسى التي عشتها في هذه الفترة بسبب انفصال والدتي ووالدي.

ويجز

يذكر أن حل الأسبوع الماضى مؤدي الراب ويجز، ضيفا على الإعلامي أنس بوخش، في برنامج ABtalks على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتحدث ويجز عن ذكريات طفولته لأول مرة قائلا: "اسمي أحمد علي، عندي 23 سنة شخص مش عايز أي حاجة، ومبحبش الشهرة، وفيه منافقين كتير في مجالنا، وأنا عارفهم كلهم ومحدش فيهم بيعرف يضحك عليا".

وأَضاف ويجز: "طفولتي كانت قاسية، وفاكر فيه أيام معينة كان بيبقى معايا 20 أو 50 جنيه بس في اليوم ومكنتش عايز جنيه زيادة".

واختتم ويجز: "أنا من الأشخاص اللي مش بحب حد يقلدني في حاجة غلط بعملها".