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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج بروستد في المنزل

طريقة عمل دجاج بروستد
طريقة عمل دجاج بروستد

دجاج بروستد من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها و اللذيذ وبالأخص الأطفال مما يدفع الكثير من الأسر إلي شرائها من المطاعم.
قدمت الشيف أميرة شنب  مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بروستد بأسهل الخطوات.

مقادير دجاج بروستد


2 دجاجة  كل واحدة 8 قطع مسلوقة نصف سلقة

نصف كوب بهارات بروستد 

ملح

 فلفل أسود

 بقسماط

 دقيق

 لبن

 بيض 

ثوم بودرة

 زيت

-الصوص

2 ملعقة كبيرة طحينة

 1 ملعقة كبيرة مايونيز

 1 كوب زبادي

 ثوم مفروم

 ملح 

فلفل أسود

 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 

1 ملعقة صغيرة بهارات بروستد

 

- للتقديم

بطاطس محمرة 


طريقة تحضير دجاج بروستد


-تتبل الدجاجة ببهارات البروستد ثم تعفر في دقيق ثم تضاف للماء ثم تعفر مرة أخرى في الدقيق ثم تقلى في زيت غزير

- أو بطريقه أخرى ثم تغلف في بيض ولبن ثم تغلف بالقسماط

-ثم تقلى في زيت غزير حتى تأخذ لون ذهبي

للصوص

- يخلط مايونيز وزبادي وطحينة وثوم وملح وفلفل وعصير ليمون وبهارات بورستد

- ثم تقدم مع الصوص وبطاطس محمرة

 

دجاج بروستد طريقة عمل بروستد مقادير دجاج بروستد طريقة تحضير دجاج بروستد الشيف أميرة شنب

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