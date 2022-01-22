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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذ وغير تقليدي.. طريقة عمل دجاج بالبينك صوص

طريقة عمل دجاج بالبينك
طريقة عمل دجاج بالبينك صوص

 دجاج بالبينك صوص من الأكلات الجديدة وغير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق لا يقاوم.

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا  المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل دجاج بالبينك صوص بأسهل خطوات.

 

مقادير دجاج بالبينك صوص


4 صدور دجاج  مخلية

1 ملعقة كبيرة زبدة 

1 ملعقة كبيرة زيت

بصل 

2 فص ثوم 

2 كوب مشروم 

2 كوب سبانخ

 ملح وفلفل 

جوزة الطيب 

 

-الصوص

1 ملعقة كبيرة زبدة 

2 كوب عصير طماطم

 1 كوب كريمة 

1 مكعب مرقة 

2 كوب جبن موتزاريلا  للوجه

أرز أبيض  للتقديم


طريقة تحضير دجاج بالبينك صوص


- نفتح الصدور ويضاف لها زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود وتحمر في صينية على النار أو على جريل

- يشوح البصل المفروم في الزبدة على النار

- يضاف الملح والفلفل الأسود والمشروم والسبانخ

- تخلط الكريمة وعصير الطماطم ومكعب المرقة المذاب في الماء المغلي

- توضع شرائح الدجاج في الصوص ويضاف على الوجه خليط السبانخ

- تضاف على الوجه الجبنة المبشورة ومكعبات الزبدة

-توضع في الفرن حتى تمام النضج

 يقدم الدجاج مع الأرز

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