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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| فوائد بذور البابايا لصحة ونمو الشعر.. 5 أدوية فعالة في علاج الصلع عند الرجال

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها في التقرير التالي:

منها دواء للبروستاتا.. 5 أدوية فعالة في علاج الصلع عند الرجال

يعاني عدد كبير من الرجال من  تساقط معظم الشعر الموجود أو الصلع سواء بشكل ملحوظ فى االجزء العلوي من الرأس ووجود شعر رقيق وملحوظ بشكل خاص.

ووفقا لما جاء فى موقع “ سي إن إن” يعاني حوالي 90٪ من الرجال من شكل من أشكال الصلع وتساقط الشعر خلال حياتهم ، مما يؤدي غالبًا إلى أعراض تدني احترام الذات والقلق والاكتئاب.
كشف تحليل علمي لـ 23 دراسة يلقي الضوء على هذه القضية الأبحاث حول تأثير استخدام جرعات مختلفة من الأدوية الفموية والموضعية الثلاثة - مينوكسيديل ، ودوتاستيريد ، وفيناسترايد - على مدى شهرين إلى أربعة أشهر.

علماء: كورونا سيظل دائمًا فيروسًا وبائيًا وليس متوطنًا

بعد أن أودي بحياة الكثيرين بسبب مضاعفاته الحادة للكثير من المصابين يحذر العلماء من أن كوفيد سيظل دائمًا فيروسًا وبائيًا - وليس فيروسًا متوطنًا.

ووفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حذر خبير في الأمن البيولوجي من أن Covid-19 لن يتحول أبدًا إلى مرض متوطن وسيتصرف دائمًا كفيروس وبائي لأن عدد الحالات لا يتغير بسرعة  بل قد يظل ثابت لفترات مقارنة ببعض الأمراض الوبائية التي ترتفع بسرعة خلال فترات من أيام إلى أسابيع.

الشبح .. اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون في 57 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور فرعي من سلالة أوميكرون وأطلق عليه الشبح و أوميكرون الخفي حيث عثر عليه 57 دولة بسبب قدرته المذهلة على الانتشار بسرعة أكبر من السلالة الأصلية.

وفي هذا الإطار نكسف لكم أهم المعلومات عن متحور أوميكرون الشبح ومن بينها أهم أعراض الإصابة به ، وذلك وفقا لما جاء في موقع “timesofindia”.

تحفيز النمو محاربة الجفاف.. فوائد بذور البابايا لصحة ونمو الشعر

بجانب فوائد بذور البابايا الصحية فهي مفيدة لصحة الشعر وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية و تحتوي على كمية صغيرة من الكربوهيدرات والبروتين التى تساعد على نمو الشعر إليك أهم فوائد بذور البابايا لنمو الشعروفقا لموقع "drhealthbenefits."

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