أردوغان يعلن زيارة رئيس إسرائيل إلى تركيا منتصف مارس المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، سيزور أنقرة منتصف مارس المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تصريحات أردوغان قبل مغادرته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لبحث أزمتها مع روسيا والتصعيد الخاص باحتمالية غزو موسكو لها.

وكان أردوغان قال في وقت سابق، إن نظيره الإسرائيلي إساحق هرتسوج سيزور أنقرة مطلع فبراير، لافتا إلى أن "مرحلة جديدة ستبدأ في علاقات البلدين".

فيما كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن هرتسوج، سيزور تركيا في الفترة القريبة، لافتةً في ذات الوقت إلى أن مفاوضات حثيثة تجري بين الجانبين لترتيب الزيارة ووضع جدول أعمالها.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فهناك مفاوضات هادئة بين إسرائيل وتركيا لترتيب لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي.

وقال أردوغان في 18 يناير، إن الرئيس الإسرائيلي هرتسوج من الممكن أن يزور تركيا قريبا.