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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمان.. توقيع 3 مذكرات مع الصندوق السعودي للتنمية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عمان
عمان

أعلنت وزارة المالية العمانية توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، وتمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بنحو (94) مليون ريال عُماني.

وكانت أفادت صحيفة "عمان" العمانية بأن حماية المدنيين هي أحد أبرز الاهتمامات خلال فترات الحروب والنزاعات الدامية، منبهة إلى أن ذلك أمر طبيعي على اعتبار أن الإنسان أسمى الكائنات على هذه الأرض.

وأشارت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان “من أجل حماية التراث الإنساني”، إلى أن هناك أسئلة ملحة تطرح في الوقت نفسه، وهي مرتبطة بالإنسان وبمنتجه الحضاري والثقافي، وفي مقدمتها سؤال حماية التراث الثقافي للإنسان وما راكمه على مر التاريخ من منجزات رافقت تطوره الفكري والمعرفي.

وأثارت الصحيفة تساؤلا حول: “كيف يمكن حماية هذا التراث الثقافي الذي أنجزه الإنسان على مرّ التاريخ، من الإنسان نفسه في لحظة صراعه مع بني جنسه؟”، مشيرة إلى أن “القلق ليس وليد الصراعات الإنسانية في العصر الحديث بل كان مرافقا لكل الصراعات البشرية منذ بدء الخليقة.. ويمكن أن نتذكر هنا حجم الكارثة التي لحقت بكتب العرب التي تقول الروايات إن المغول رموها في النهر وعبروا فوقها لحظة سقوط بغداد سنة 1258”.

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