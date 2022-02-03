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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. بورجو أوزبيرك تبهر متابعيها بجمالها

بورجو أوزبيرك
بورجو أوزبيرك

نشرت الممثلة التركية بورجو أوزبيرك ، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت بورجو أوزبيرك ، في الفيديو بإطلالة  ساحرة ، مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

ويعرض للممثلة بورجو أوزبيرك مسلسل عشق منطق انتقام، والذي لاقى نجاحاً كبيراً على مستوى تركيا والوطن العربي المسلسل من بطولة بورجو أوزبيرك، الهان شان، بوراك يوروك وميليسا دونغال.

 

وينتمي إلى فئة الرومانسي الكوميدي وهو  مقتبس من الدراما الكورية المرأة العزباء الماكرة.


 قصة المسلسل 


سيدة تنفصل عن زوجها بعد أن خسر كل ما يملك، لكن بعد أن تعرف بعد فترة بأنه أصبح مليونيرا تفعل كل ما بوسعها لإغرائه ليتزوجها مرة أخرى.

بورجو أوزبيرك انستجرام تركي دراما تركيا اطلالة إطلالة ساحرة

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