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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صورة الطفلة ساندي بعد العثور على جثتها أمام منزلها بالصف

الطفلة ساندي
الطفلة ساندي

حصل "صدى البلد" على صورة الطفلة التي عثر على جثتها داخل جوال امام منزلها بمدينة الصف حيث تبين انها تدعى ساندي.ا واختفت عدة ساعات من امام المنزل ثم عثر عليها فجرا داخل جوال. 

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة طفلة، بإحدى قرى الصف، لكشف ملابسات مقتلها، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

الطفلة ساندي

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة أمام منزلها بإحدى قرى الصف، ملقاة داخل جوال، بعد تغيبها عدة ساعات، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الجيزة مديرية امن الجيزة طفلة الصف جثة طفلة اخبار الحوادث

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