تلبية لدعوة الرئيس الصيني.. قمة بين السيسي وجين بينج لبحث التعاون المشترك

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لبي دعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج" لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم ٤ فبراير الجاري.

وأضاف السفير بسام راضي أن ذلك يأتي في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي يتوجه صباح اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم ٤ فبراير الجاري".