عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تلبية لدعوة الرئيس الصيني.. قمة بين السيسي وجين بينج لبحث التعاون المشترك

قمة بين السيسي والرئيس
قمة بين السيسي والرئيس الصيني لبحث التعاون المشترك

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لبي دعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج" لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم ٤ فبراير الجاري.

وأضاف السفير بسام راضي أن ذلك يأتي في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي يتوجه صباح اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم ٤ فبراير الجاري".

ترشيحاتنا

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في الحرارة وموجة أمطار تضرب البلاد

دور الإفتاء تحسم الجدل حول حكم أكل المسلم اللحوم بالدول غير الإسلامية

منتقبة تقتحم شقة عشيقها بمساعدة 3 مسلحين في القاهرة وتسرق متعلقاته

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية وتعويضات مشروعات الطرق

الجزيرة الإماراتي يواجه بيري «بطل تاهيتي» في افتتاح كأس العالم للأندية.. الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الغش في الامتحان .. القصة الكاملة لـطالب مزق وجه زميله في القليوبية |شاهد

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على تقنية الحكم الآلي في مونديال الأندية

«كارت غير مقبول».. 7 أسباب لظهورها على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع|فيديوجراف"

ضبط شخص ادعى بأنه المهدي المنتظر.. يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية

عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا .. ورد فعل صادم من عائلته "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ