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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات من مطبخك .. وصفات لتقشير القدمين في المنزل

العناية بالقدمين
العناية بالقدمين

يمكن أن يؤدي تراكم الجلد الميت على بشرتنا إلى جعلها تبدو باهتة وجافة وبلا نضارة، حيث أقدامنا أكثر عرضة لعوامل مثل الشمس والتلوث وما إلى ذلك.. لذلك من الضروري العناية ببشرة القدمين والتي يتجاهلها معظمنا. 

إن العناية بالقدمين ليست مهمة شاقة ، ما عليك سوى إيجاد الوقت لها، يتضمن بشكل أساسي إزالة خلايا الجلد الميتة من خلال التقشير، تعمل إزالة خلايا الجلد الميتة بانتظام على تفتيح البشرة وتجديد شبابها.

وفقا لموقع boldsky هناك بعض مقشر القدم باستخدام بعض الفواكه الشائعة التي قد تستخدمها لتقشير قدميك.

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مقشر التفاح والشوفان 


يساعد على إنتاج صبغة الجلد الميلانين التي تحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتساعد على بناء أنسجة صحية وبالتالي تحسين بشرة الجلد. مقشر القدم بيديك للحفاظ على قدميك نظيفة.

 المكونات
1 تفاحة 6 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان 2 ملعقة كبيرة عسل 

طريقة الاستخدام 

تقطيع التفاح إلى قطع صغيرة وخلطها لعمل عصير التفاح. 

أضف العسل الخام ودقيق الشوفان في الوعاء. 

امزج جميع المكونات معًا وضعها على قدميك. 

افركيه برفق بحركة دائرية. 

اتركه لمدة 10 دقائق.

 اشطفه بالماء البارد.


مقشر البرتقال والسكر


البرتقال غني بمضادات الأكسدة ومقشر القدم هذا على وجه الخصوص يساعد في تحسين نسيج الجلد. 

إلى جانب ذلك يساعد في تجديد شباب البشرة مع جعلها تبدو صحية. 


المكونات: 
مسحوق قشر البرتقال 6 ملاعق كبيرة سكر 

طريقة الاستخدام 

في وعاء نظيف، أضيفي قشر البرتقال والسكر. 

أضف بضع قطرات من الماء واخلط جميع المكونات لعمل عجينة ناعمة.

 ضعيه على أقدام نظيفة وقم بتدليكه بلطف لمدة 2-3 دقائق ثم اتركه لمدة 10-15 دقيقة.

 اغسله لاحقًا باستخدام الماء البارد.

 افعل هذا مرة واحدة كل يوم لنتائج أفضل.

مقشر الليمون وزيت الزيتون 


كونه من ثمار الحمضيات، فإن الليمون غني بفيتامين سي ويحتوي على حامض الستريك الذي يساعد على تفتيح البشرة إذا تم استخدامه بانتظام. 


المقادير 

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

1 ملعقة كبيرة سكر بني 

طريقة الاستخدام 

قطع ليمونة وعصر بعض عصير الليمون الطازج في وعاء نظيف. 

أضيفي زيت الزيتون والسكر البني إلى عصير الليمون ثم اخلطي جميع المكونات جيدًا. 

افركي هذا على قدمك بأطراف أصابعك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد. 

جففي وجهك وضعي القليل من المرطب.

مقشر الطماطم والسكر
 

يمكن أن تجعل الطماطم بشرتك ناعمة وطرية وبالتالي تمنع جفاف البشرة وباهتها.

 بينما السكر يساعد في تقشير الجلد.
المكونات 
نصف كوب معجون طماطم 6 ملاعق كبيرة سكر طريقة العمل نأخذ حبة طماطم ونقطعها إلى قطع صغيرة.

طريقة الاستخدام

 ضعيهم في الخلاط لعمل الهريس. يُضاف السكر إلى معجون الطماطم ويُمزج المكونات جيدًا.

 دلكي هذا المزيج على قدمك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله بالماء العادي. مقشر الطماطم والسكر

القدمين العناية بالقدمين الجلد الميتة مقشر التفاح والشوفان مقشر البرتقال والسكر

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