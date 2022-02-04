أطعمة مناسبة للحفاظ على صحة الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة موجودة في قاعدة العنق ، وتلعب دورًا أساسيًا في عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

وبالتالي ، من الضروري الحفاظ على صحة الغدة الدرقية لدينا تحت السيطرة لأنها مسؤولة عن صحتنا العامة.

يعاني الكثير من الرجال والنساء ، بغض النظر عن أعمارهم ، من مشاكل الغدة الدرقية. لضمان صحة الغدة الدرقية ، تأكد من تضمين بعض الأطعمة الفائقة ، والمعروفة بأنها تساعد في وظيفة الغدة الدرقية ، في نظامك الغذائي اليومي..

جوزة الهند

فجوز الهند هو أحد أفضل غذاء لمرضى الغدة الدرقية ، سواء كان جوز الهند الخام أو زيت جوز الهند".

فهو يحسن الأيض البطيء حيث يحتوي جوز الهند على (الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة) و (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) بكثرة مما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

بذور اليقطين

تعتبر بذور اليقطين أيضًا مصدرًا غنيًا للزنك ، وهو أمر بالغ الأهمية لامتصاص الفيتامينات والمعادن الأخرى في الجسم وأيضًا تعزيز تخليق وتوازن هرمونات الغدة الدرقية في الجسم.

الفول

الفول من البقوليات التي تحتوي على البروتين ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات المعقدة وكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن".

"كما أنها غنية بالألياف ، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تعاني من الإمساك ، فهو عرض جانبي شائع لاختلال توازن الغدة الدرقية."

مثل معظم الفاصوليا ، وأفضل شيء في هو أنه أسهل للهضم بين جميع أنواع الحبوب ، لذا فهو إضافة ممتازة إلى نظام غذائي صديق للغدة الدرقية يهدف إلى تعويض الآثار المترتبة على انخفاض معدل التمثيل الغذائي ،