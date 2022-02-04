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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنيا ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن إستهداف وضبط المذكور ، وبتفتيش الكيان المشار إليه عثر (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها تفيد حصولهم على دورات تدريبية ، وآخرى خالية البيانات ومعدة للتزوير– 3 كلاشيه يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها– دفاتر تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية قدرها 1,600,000 مليون جنيه – عدد من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإحتيال على الدارسين -2 حاسب آلى بمشتملاتها بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "صور المستندات المضبوطة وبرامج الحذف والإضافة والتعديل").

 كما أمكن الإستدلال على أحد الضحايا ، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة إحتيال من قبل المتهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إلتحاقه بالأكاديمية وحصوله على إحدى الشهادات غير معتمدة.

 بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية كيان تعليمى وهمى الأموال العامة جرائم النصب دورات تدريبية

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