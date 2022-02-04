صامويل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر: الأسود لا تقهر

علق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على خسارة منتخب بلاده أمام مصر، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.

وكتب صامويل إيتو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:" أسود لا تقهر، برافو لأدائكم الرائع في كأس الأمم الأفريقية 2021".

تابع إيتو:" ربما لم نصل إلى النهائي، لكن فريقنا أظهر للعالم ما نستطيع نحن الكاميرونيين.. هذه ليست نهاية الطريق.".

BRAVO Indomitable Lions for your brilliant performance at #AFCON2021. We may have not made it all the way to the finals, but our team has showed the world what us Cameroonians are capable of 🇨🇲 This is not the end of the road. pic.twitter.com/EFflWeZTmM — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) February 4, 2022

واصل إيتو:" تهانينا إلى المتأهلين لنهائي أمم إفريقيا مصر والسنغال - أتطلع إلى مواصلة الاحتفال بتميز كرة القدم الإفريقية في نهاية هذا الأسبوع".

Congratulations to our finalists Egypt and Senegal - I’m looking forward to continue celebrating African football excellence this weekend. @CAF_Online @FecafootOfficie — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) February 4, 2022

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا، ليواجه السنغال الأحد المقبل، بعدما تغلب على الكاميرون بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأكد غياب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، خلال مواجهة الكاميرون أمس الخميس.

الفراعنة أسياد إفريقيا:

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب، وغانا في المركز الرابع بـ 4 ألقاب.

