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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صامويل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر: الأسود لا تقهر

صامويل إيتو رئيس
صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

علق صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على خسارة منتخب بلاده أمام مصر، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.

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وكتب صامويل إيتو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:" أسود لا تقهر، برافو لأدائكم الرائع في كأس الأمم الأفريقية 2021".

تابع إيتو:" ربما لم نصل إلى النهائي، لكن فريقنا أظهر للعالم ما نستطيع نحن الكاميرونيين.. هذه ليست نهاية الطريق.".

 

واصل إيتو:" تهانينا إلى المتأهلين لنهائي أمم إفريقيا مصر والسنغال - أتطلع إلى مواصلة الاحتفال بتميز كرة القدم الإفريقية في نهاية هذا الأسبوع".

 

 

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا، ليواجه السنغال الأحد المقبل، بعدما تغلب على الكاميرون بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأكد غياب عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر عن مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، خلال مواجهة الكاميرون أمس الخميس.

 

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ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 5 ألقاب، وغانا في المركز الرابع بـ 4 ألقاب.
 

إيتو مصر أمم أفريقيا الكاميرون السنغال

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