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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تنعى جلال الشرقاوي: برجاء الدعاء له

صدى البلد

نعت فيفي عبده، المخرج المسرحي جلال الشرقاوي الذى توفي اليوم بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

 

وكتبت فيفي عبده عير حسابها بموقع إنستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون المخرج القدير جلال الشرقاوي في ذمة الله.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه، برجاء الدعاء له”.

وشيع منذ قليل جثمان المخرج المسرحي جلال الشرقاوي؛ من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.


وتوفى جلال الشرقاوي؛ بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله.

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

وأضافت: "(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).

 

 

انستجرام فيروس كورونا جلال الشرقاوي فيفي عبدة فيس بوك

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