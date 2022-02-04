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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج لـ "هواتف أندرويد"

طريقة نقل التطبيقات
طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

تدفع مشكلة عدم وجود ذاكرة داخلية مالكو أجهزة أندرويد للبحث عن طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج، حيث يعانى الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد من صغر مساحة ذاكرة التخزين الداخلية للجهاز مما يتسبب لهم في أضرار كثيرة أثناء استخدامها، لذا سنتعرف فيما يلي على طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج.


طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

تملك بعض هواتف أندرويد الذكية ذاكرة تخزينية صغيرة الحجم، مما يصعب معها تثبيت العديد من التطبيقات على الجهاز وقد يضطر مالكو تلك الأجهزة قليلية المواصفات إلى إمداد الهاتف ببطاقة ذاكرة خارجية MicroSD، ولكن لا يعرفوا طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج للتمكن من الحصول على مساحة إضافية أكبر بالهاتف الذكي، وللقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

 

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الخطوة الأولى: افتح تطبيق “الإعدادات Settings” على هاتفك الأندرويد، ثم انقر على خيار “التطبيقات Apps”.

الخطوة الثانية: قم بتحديد التطبيق المراد نقله، ومن الصفحة الخاصة بالتطبيق قم بالتمرير إلى أسفل للعثور على خيار مكان “التخزين Storage”، وحدد خيار SD.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على خيار “تغيير Change”.

الخطوة الرابعة: في حالة دعم الميزة ستظهر لك نافذة منبثقة قم بتحديد خيار بطاقة SD، ثم انقر على خيار “نقل Move”.

How to Move Apps to an SD Card on Android
طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

طريقة نقل التطبيقات الي الذاكرة الخارجية بدون برامج هواوي

قد تحتوي بعض أجهزة هواوي على مساحة تخزينية صغيرة ولكنها قابلة للتوسيع، لذا يمكنك ببساطة نقل التطبيقات الي الذاكرة الخارجية بدون برامج هواوي، باستخدام بعض الخطوات البسيطة الاتية:

أولا: افتح تطبيق “الإعدادات Settings” على هاتفك>ثم الذاكرة> ثم خيارات “التخزين Storage”، لتعيين بطاقة SD كموقع افتراضي للذاكرة.


ثانيا: افتح تطبيق “الإعدادات Settings” على هاتفك هواوي> ثم انقر على خيار “التطبيقات Apps”.

ثالثا: انقر على “خيارات متقدمة”> ثم ” التطبيق App”> “التخزين Storage”، بعد ذلك ، اختر التطبيق الذي ترغب في نقله.

رابعا: لنقل البيانات من هاتفك إلى بطاقة SD، اذهب إلى خيار “أدوات Tools”>  ثم “ملفات Files”> ثم “وحدة تخزين داخلية أو بطاقة SD “.

How to Move Apps to SD Card from Huawei (Full Guide)
طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

نقل التطبيقات إلى بطاقة SD

يساعدك نقل التطبيقات إلى بطاقة SD، على إخلاء مساحة إضافية بهاتفك الأندرويد ذو مساحة التخزين الصغيرة الحجم، وللقيام بذلك إليك الخطوات التالية:

1.انتقل إلى الإعدادات Settings على هاتفك، ثم اضغط على خيار التطبيقات Apps.
2. حدد التطبيق الذي تريد نقله إلى بطاقة microSD.
3. اضغط على خيار التخزين Storage.
4. في الخطوة التالية انقر على “تغيير Change”، إذا كنت لا ترى هذا الخيار فلا يمكن نقل التطبيق، إذا لم تتمكن من العثور على أي تطبيقات بها هذا الخيار ، فمن المحتمل أن جهازك لا يدعم هذه الميزة.
5. إذا ظهر لك هذا الخيار اضغط على نقل، وإذا كنت ترغب في إعادة تطبيق ما إلى الذاكرة الداخلية، فاضغط على الزر “تغيير Change” مرة أخرى وحدد التخزين الداخلي.

How To Move Or Install Apps On SD Card On Samsung Phones - Smartprix Bytes
طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

كيفية نقل التطبيقات من ذاكرة الهاتف إلى الميموري oppo

تحتوي هواتف أوبو على فتحة تخزين مخصصة لزيادة مساحتها إذ يمكنك استخدام بطاقات الذاكرة الخارجية لإضافة مساحة زيادة لهاتفك، إليك كيفية نقل التطبيقات من ذاكرة الهاتف إلى الميموري oppo:

1.انتقل إلى “إعدادات Settings”، ثم حدد “التخزين Storage”.
2. حدد خيار “بطاقة SD”، ثم انقر فوق “القائمة ثلاثية النقاط” ثم حدد “الإعدادات Settings ”.
3. حدد الآن “تنسيق كداخلية” ، ثم “مسح وتنسيق”، وسيتم تحديد بطاقة SD الخاصة بك كوحدة تخزين داخلية، ثم قم بإعادة تشغيل جهاز مرة أخرى.

OPPO devices - Android version 7.x – TheTruthSpy Support Site
طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية سامسونج

يمكنك فعل الشئ نفسه مع هواتف جلاكسي من سامسونج، فإذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة سعة هاتفك اتبع ما يلي:

1.اضغط على خيار ملفاتي My Files .
2. اختر الملف الذي تريد نقله أو ابحث عنه في وحدة التخزين الداخلية.
3. انقر فوق المجلد حيث يتم تخزين الملفات التي تريد نقلها، ثم اضغط على المجلد حيث يتم تخزين الملفات .
4. اضغط على أيقونة الخيارات، سيتم عرضه على شكل ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا.
5. اضغط على تحرير أو تحديد Edit or Select .
6. اضغط على الملفات التي تريد نقلها ، انقر لتحديد ملف أو انقر فوق الكل لتحديد الكل .

7. اضغط على نقل Move، إذا قمت بالنقر فوق “نقل” في الجزء السفلي من الشاشة ، فانتقل مرة أخرى إلى شاشة “ملفاتي”.
8. اضغط على بطاقة SD، ثم انقر على نقل هنا أو تم Move here or Done.

How to move apps to the microSD card on your Galaxy smartphone - CNET
طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

أفضل برنامج نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون روت

استخدام أحد البرامج المخصصة لنقل التطبيقات والمتاحة على متجر جوجل بلاي، أو يمكنك استخدم البرنامج المسمى AppMgr III app 2 sd، باتباع الخطوات التالية:

1. قم بتحميل تطبيق AppMgr III app 2 sd من متجرجوجل بلاي من هنا.

2. قم بفتح التطبيق وسيقوم بعرض كافة محتويات ومكونات هاتفك للتأكد من أنها متاحة للنقل على بطاقة الذاكرة الخارجية.

3.  قم بتحديد التطبيق الذي تريد نقله على بطاقة الذاكرة الخارجية وقم بالضغط عليه مرة واحدة فقط، سوف تظهر لك قائمة قم بإختيار الأمر Move App.

4. سوف يفتح لك الهاتف مدير التطبيقات قم بالضغط على خيار الذاكرة Storage، ثم قم بتغيير موقع التطبيق من ذاكرة الهاتف Internal Storage إلى ذاكرة البطاقة External Storage ثم انتظر قليلا حتى تنتهي عملية النقل.

طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية هواوي T3 10

يمكنك تحميل التطبيقات علي الذاكرة الخارجية لتابلت هواوي T3 10، عبر الخطوات التالية:

1. أضف بطاقة الذاكرة الخارجية إلى جهازك اللوحي.
2. اذهب إلى الإعدادات، ثم انقر على التخزين، ثم البطاقة الخارجية.
3. افتح إعدادات وحدة التخزين، ثم انقر على تهيئة وحدة التخزين الداخلية.
4. انقر على محو البيانات والتنسيق، ثم انتظر حتى يتم تنسيق وتحويل البطاقة الخارجية إلى داخلية.

طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج

تغيير التخزين من الهاتف إلى بطاقة الذاكرة سامسونج

تسمح بعض هواتف سامسونج لمستخدميها بنقل التطبيقات من ذاكرة الهاتف الداخلية إلى بطاقات التخزين الخارجية، كما يلي:

1.كى تتمكن من نقل أى تطبيق اذهب إلى تطبيق الإعدادات Settings، ثم تطبيقات Apps، ثم اضغط على التطبيق الذى ترغب فى نقله.

2. بعد الدخول إلى التطبيق والضغط عليه، اختر التخزين Storage، ثم تغيير Change.

3. اختر بطاقة التخزين الخارجية SD card.

4. انتظر بضع لحظات قبل أن يقوم التطبيق بنقل البيانات الخاصة به على بطاقة الذاكرة الخارجية.

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طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج
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