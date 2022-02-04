الاتحاد السكندري يعود للتدريبات و"العميد" يطلب خوض وديتين قبل استئناف الدوري

طلب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة إيسترن كومباني بالدوري العام.

جاء ذلك من أجل تجهيز اللاعبين فنيا وتصحيح الأخطاء قبل استئناف بطولة الدوري من جديد.

وعاد الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية اليوم “الجمعة”، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام.

وطالب حسام حسن بنسيان بطولة كأس الرابطة عقب الخروج منها والتركيز الجيد في بطولة الدوري المصري من أجل التواجد في مكانة تليق باسم زعيم الثغر.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع ايسترن كومبانى يوم 14 فبراير المقبل فى الجولة التاسعة للدورى.