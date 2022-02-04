وزيرة الثقافة: تقديم كافة الأدوات والأساليب الإبداعية وتوفير الرعاية الفكرية لأبناء السجينات

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السعى المستمر لتفعيل محاور استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية لكافة أطياف وفئات المجتمع، وأشارت أنه انطلاقا من ارتباط أبجديات الدور الثقافي بالابعاد الاجتماعية، فقد حرصت وزارة الثقافة على استقبال واستضافة عدد كبير من أبناء السجينات بهدف َإدماجهم بشكل طبيعي فى المجتمع كأحد ادوار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه هذه الفئات.

وأضافت أن تقديم كافة الادوات والاساليب الابداعية والثقافية إليهم يستهدف توفير الرعاية الفكرية لهم وأكدت أن وزارة الثقافة تفتح المجال بشكل جاد وفاعل مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمثل هذه القضايا ذات البعد الاجتماعي المتميز وحشد كافة الجهود لتقديم الزاد الثقافي بشتي تنويعاته لتحقيق الدمج المناسب بما يستهدف خلق مجتمع متجانس .

جاء ذلك عقب استضافة فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور هيثم الحاح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور احمد بهى الدين مجموعة كبيرة من أبناء السجينات بلغ أكثر من 30 طفلاً بالتعاون مع مؤسسة رعاية أطفال السجينات برئاسة الكاتبة والأديبة نوال مصطفى حيث تم إعداد برنامج تثقيفي وفني لهم شمل العديد من الفعاليات كان أكثرها إبهارا للاطفال هو مشاركتهم في استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي لمشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا من خلال كاميرات VR ونظّارات 3D، كما قاموا بمشاركة الاطفال وذوى القدرات الخاصة من رواد المعرض في رسم وتلوين جدارية كبيرة ، كما حرصت ادارة المعرض على توزيع عدد من الهدايا الرمزية والاصدارات المتعلقة بالاطفال اليهم وسط سعادة بالغة.

شملت الزيارة جولة بجناح وزارة الدفاع حيث تم استقبالهم بحفاوة بالغة وتم تقديم العديد من الهدايا التذكارية والاصدارات للتعريف بتضحيات البواسل من القوات المسلحة لدعم اواصر الانتماء الوطني لديهم وسط حالة تفاعلية .