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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الزراعي: 1.3 مليار جنيه تمويلات للمزارعين لحفر الآبار

حفر الآبار
حفر الآبار

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك يضخ أكثر من 1.3 مليار جنيه تمويلات للمزارعين لدعمهم في شراء المعدات الزراعية، وتمويل حفر الآبار.

وأضاف علاء فاروق علاء فاروق خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن البنك الزراعي يضخ تمويل زراعات مختلفة ويعطي القروض للمزارعين حتى يتمكنوا من الزراعية والإنتاج واستغلال مساحات زراعية جديدة.

معظم الزراعات

وتابع رئيس البنك الزراعي المصري، أن معظم الزراعات التي يمولها البنك في الريف قائمة على التصدير، وتحقق عوائد جيدة للمزارعين.

وأكد أن البنك لن يترك أي منطقة مصرية تصلح للزراعة دون أن يوفر للمزارعين مختلف التسهيلات لزراعاتها.

 

البنك الزراعي المصري البنك الزراعي تمويل زراعات مساحات زراعية الريف

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